Президент подписал Закон об электронной идентификации и е-доверительных услугах — Finance.ua

Президент подписал Закон об электронной идентификации и е-доверительных услугах Сегодня 16:10 — Казна и Политика

Президент подписал Закон об электронной идентификации и е-доверительных услугах

Президент Украины подписал Закон 2801-ІХ ( законопроект 6173 ) о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Закон ускоряет интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС и приближает положения национального законодательства к европейским требованиям в сферах электронной идентификации и электронных доверительных услуг.

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Следовательно, около 90 законов Украины об электронных доверительных услугах и услугах электронной идентификации будут приведены в соответствие с европейскими нормами.

Согласно закону в Украине будут признавать:

статус европейских квалифицированных поставщиков;

статус средств квалифицированной электронной подписи или печати, используемых европейскими квалифицированными поставщиками при предоставлении электронных доверительных услуг;

список доверительных списков государств-членов ЕС, информацию о которых публикует Европейская Комиссия.

Это позволит украинским использовать квалифицированные подписи, полученные в ЕС, чтобы иметь услуги в Украине. Это также упростит электронное взаимодействие с европейскими партнерами при ведении бизнеса.

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