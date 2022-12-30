Президент подписал Закон об электронной идентификации и е-доверительных услугах — Finance.ua

Президент подписал Закон об электронной идентификации и е-доверительных услугах
Президент Украины подписал Закон 2801-ІХ (законопроект 6173) о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Закон ускоряет интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС и приближает положения национального законодательства к европейским требованиям в сферах электронной идентификации и электронных доверительных услуг.
Следовательно, около 90 законов Украины об электронных доверительных услугах и услугах электронной идентификации будут приведены в соответствие с европейскими нормами.
Согласно закону в Украине будут признавать:
- статус европейских квалифицированных поставщиков;
- статус средств квалифицированной электронной подписи или печати, используемых европейскими квалифицированными поставщиками при предоставлении электронных доверительных услуг;
- список доверительных списков государств-членов ЕС, информацию о которых публикует Европейская Комиссия.
Это позволит украинским использовать квалифицированные подписи, полученные в ЕС, чтобы иметь услуги в Украине. Это также упростит электронное взаимодействие с европейскими партнерами при ведении бизнеса.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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