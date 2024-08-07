Президент подписал закон о публичных закупках в связи с ликвидацией Фонда соцстраха — Finance.ua

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Президент подписал закон о публичных закупках в связи с ликвидацией Фонда соцстраха

Казна и Политика
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Президент подписал закон о публичных закупках в связи с ликвидацией Фонда соцстраха
Президент подписал закон о публичных закупках в связи с ликвидацией Фонда соцстраха
Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины „О публичных закупках“, касающиеся урегулирования отдельных вопросов, в связи с прекращением Фонда социального страхования Украины» (№ 3868-ІХ).
Такая информация содержится в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.
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Согласно закону, относятся к заказчикам, осуществляющим закупки, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы; его территориальные органы; территориальные органы Пенсионного фонда Украины.
Как сообщалось, 17 июля этого года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 2 закона Украины „О публичных закупках“ по урегулированию отдельных вопросов в связи с прекращением Фонда соцстрахования Украины».
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1 января 2023 года Фонд социального страхования Украины был ликвидирован, его задачи и функции переданы в Пенсионный фонд, который является уполномоченным органом управления в системе общеобязательного государственного социального страхования.
По материалам:
Укрінформ
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