Президент подписал закон о публичных закупках в связи с ликвидацией Фонда соцстраха — Finance.ua

Президент подписал закон о публичных закупках в связи с ликвидацией Фонда соцстраха Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Президент подписал закон о публичных закупках в связи с ликвидацией Фонда соцстраха

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины „О публичных закупках“, касающиеся урегулирования отдельных вопросов, в связи с прекращением Фонда социального страхования Украины» (№ 3868-ІХ).

Такая информация содержится в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

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Согласно закону, относятся к заказчикам, осуществляющим закупки, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы; его территориальные органы; территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Как сообщалось, 17 июля этого года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 2 закона Украины „О публичных закупках“ по урегулированию отдельных вопросов в связи с прекращением Фонда соцстрахования Украины».

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1 января 2023 года Фонд социального страхования Украины был ликвидирован, его задачи и функции переданы в Пенсионный фонд, который является уполномоченным органом управления в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Укрінформ По материалам:

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