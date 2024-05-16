Президент подписал указы о выходе Украины из ряда соглашений и решений СНГ — Finance.ua

Президент подписал указы о выходе Украины из ряда соглашений и решений СНГ Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Президент подписал указы о выходе Украины из ряда соглашений и решений СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая подписал указы о выходе Украины из ряда соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Об этом сообщает Рубрика, ссылаясь на Офис Президента.

На сайте отмечено, что Президент подписал четыре указа. Один из них свидетельствует, что Украина вышла из соглашения между государствами-участниками Содружества Независимых Государств по Стратегическим силам.

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Второй указ говорит о том, что Украина вышла из соглашения Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств о вооруженных силах и пограничных войсках.

Третий предусматривает, что Украина вышла из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по разоружению. В четвертом указывается, что Украина выйдет из таких решений Совета глав государств Содружества Независимых Государств:

Решение о Совете министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств;

Решение о внесении изменений и дополнений в положение о Совете министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств;

Решение о внесении изменений и дополнений в положение о Совете министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств.

Напомним, в феврале Кабинет Министров принял решение о выходе Украины еще из трех международных соглашений с государствами-участниками Содружества Независимых Государств.

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УНН По материалам:

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