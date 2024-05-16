Президент подписал указы о выходе Украины из ряда соглашений и решений СНГ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент подписал указы о выходе Украины из ряда соглашений и решений СНГ

Казна и Политика
14
Президент подписал указы о выходе Украины из ряда соглашений и решений СНГ
Президент подписал указы о выходе Украины из ряда соглашений и решений СНГ
Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая подписал указы о выходе Украины из ряда соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.
Об этом сообщает Рубрика, ссылаясь на Офис Президента.
На сайте отмечено, что Президент подписал четыре указа. Один из них свидетельствует, что Украина вышла из соглашения между государствами-участниками Содружества Независимых Государств по Стратегическим силам.
Читайте также
Второй указ говорит о том, что Украина вышла из соглашения Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств о вооруженных силах и пограничных войсках.
Третий предусматривает, что Украина вышла из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по разоружению. В четвертом указывается, что Украина выйдет из таких решений Совета глав государств Содружества Независимых Государств:
  • Решение о Совете министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств;
  • Решение о внесении изменений и дополнений в положение о Совете министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств;
  • Решение о внесении изменений и дополнений в положение о Совете министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств.
Напомним, в феврале Кабинет Министров принял решение о выходе Украины еще из трех международных соглашений с государствами-участниками Содружества Независимых Государств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.