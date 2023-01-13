Украина вышла еще из двух соглашений СНГ — Finance.ua

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Украина вышла еще из двух соглашений СНГ

Казна и Политика
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Украина вышла из двух соглашений СНГ — из Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения и из Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с ведением хозяйственной деятельности.
За соответствующие законы 0168 и 0162 проголосовали 352 и 322 парламентария, написал в Телеграме народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос»).
Решения были приняты в связи с вооруженной агрессией рф против Украины и с целью отграничения от СНГ и уменьшения договорно-правовых обязательств в рамках этого образования, координирующим центром которого является государство-агрессор и государства-участники — государства, не осудившие вооруженную агрессию рф против Украины, не поддержали или воздержались от голосования за Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года об агрессии рф против Украины.
Отмечено, что сотрудничество на основании Конвенции не интенсивное, а следовательно, выход из нее не будет оказывать существенного влияния на сотрудничество в сфере передачи лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения с другими государствами-участниками СНГ, поскольку будет осуществляться на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, двусторонних договоров о передаче осужденных лиц.
При их отсутствии — согласно внутреннему законодательству Украины на основе принципа взаимности. В дальнейшем это будет способствовать развитию двусторонних договорно-правовых отношений путем заключения соответствующих договоров с теми государствами, в отношениях с которыми будет возникать необходимость дополнительного урегулирования в сфере передачи осужденных для дальнейшего отбывания наказания, в том числе лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения.
В то же время с выходом Украины из Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с ведением хозяйственной деятельности, будет уменьшено количество обязательств Украины в рамках СНГ, участниками которого на сегодняшний день является большинство государств, прямо или косвенно поддерживающих рф в ее агрессивной политике против Украины, и в отношениях с государством-агрессором напрямую.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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