Президент подписал изменения в Бюджетный кодекс — Finance.ua

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Президент подписал изменения в Бюджетный кодекс

Казна и Политика
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Президент подписал изменения в Бюджетный кодекс
Президент подписал изменения в Бюджетный кодекс
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4225-IX о внесении изменений в Бюджетный кодекс, предусматривающий приоритизацию капитальных расходов и введение единых критериев отбора проектов для финансирования.
Об этом стало известно из карточки законопроекта на сайте парламента.
Документ сосредотачивает большинство капитальных расходов на правительственном уровне и направляет финансирование на стратегически важные проекты вместо распределения средств между многочисленными мелкими объектами и разными распорядителями бюджетных средств.
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Закон устанавливает единые правила и критерии отбора проектов, а не отдельные процедуры для каждого фонда или субвенции.
Кроме того, финансирование из бюджета будут получать только те объекты, которые прошли оценки и признаны такими, которые можно и нужно реализовать.
Напомним, 16 января 2024 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 12245 об изменениях в Бюджетный кодекс об управлении публичными инвестициями.
По материалам:
Фінансовий клуб
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