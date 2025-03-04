Президент подписал изменения в Бюджетный кодекс — Finance.ua

Президент подписал изменения в Бюджетный кодекс Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Президент подписал изменения в Бюджетный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4225-IX о внесении изменений в Бюджетный кодекс, предусматривающий приоритизацию капитальных расходов и введение единых критериев отбора проектов для финансирования.

Об этом стало известно из карточки законопроекта на сайте парламента.

Документ сосредотачивает большинство капитальных расходов на правительственном уровне и направляет финансирование на стратегически важные проекты вместо распределения средств между многочисленными мелкими объектами и разными распорядителями бюджетных средств.

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Закон устанавливает единые правила и критерии отбора проектов, а не отдельные процедуры для каждого фонда или субвенции.

Кроме того, финансирование из бюджета будут получать только те объекты, которые прошли оценки и признаны такими, которые можно и нужно реализовать.

Напомним, 16 января 2024 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 12245 об изменениях в Бюджетный кодекс об управлении публичными инвестициями.

Фінансовий клуб По материалам:

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