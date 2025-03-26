Президент Евросовета сказал, когда Украина может войти в ЕС — Finance.ua

Президент Евросовета сказал, когда Украина может войти в ЕС Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Президент Евросовета сказал, когда Украина может войти в ЕС

Благодаря введению реформ вступление Украины в ЕС может стать реальностью еще до 2032 года.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта в ходе дискуссии в рамках Центра европейской политики по случаю 68-й годовщины по подписанию Римских договоров, ставших основой для создания ЕС, сообщает Укринформ

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По словам политика, вхождение в ЕС станет лучшей гарантией безопасности для Украины, и мы «на правильном пути». Он подчеркнул, что Европейская комиссия оценивает то, что украинцы делают на пути в Евросоюз, очень положительно.

«Это очень впечатляюще видеть, как страна, находящаяся в войне, в ужасной ситуации, имеет способность достигать результатов в реформах и определенных в процессе вхождения целей. Я не знаю, идет ли речь о 2030, 2028 или о 2032 годах. Что я знаю — этот процесс основан на достижениях, и украинцы — достигают результата. Главным вопросом является не дата, а процесс и желание добиваться цели», — подчеркнул Кошта.

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Он сказал, что ЕС уже сейчас должен подготовиться к участию в будущем восстановлении Украины. По словам президента, Европейский совет поручил Еврокомиссии рассмотреть возможность формирования широкой «коалиции желающих» участвовать в этом процессе, который потребует больших коллективных усилий и инвестиций от всего Европейского сообщества.

Он добавил, что последовательная и решительная работа по расширению ЕС, помощь странам Западных Балкан, Украине и Молдове на пути к членству является лучшей геополитической инвестицией, которую может сделать Европейский Союз.

Укрінформ По материалам:

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