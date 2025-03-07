Президент Еврокомиссии предлагает предоставить Украине доступ к единому рынку ЕС в рамках мирного соглашения — The Telegraph — Finance.ua
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Президент Еврокомиссии предлагает предоставить Украине доступ к единому рынку ЕС в рамках мирного соглашения — The Telegraph

Казна и Политика
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Президент Еврокомиссии предлагает предоставить Украине доступ к единому рынку ЕС в рамках мирного соглашения — The Telegraph
Президент Еврокомиссии предлагает предоставить Украине доступ к единому рынку ЕС в рамках мирного соглашения — The Telegraph
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложит предоставить Украине доступ к единому рынку Европейского Союза в рамках окончательного мирного соглашения.
Об этом пишет The Telegraph.
Выгодный доступ к рынку с 449 миллионами потребителей принесет крайне необходимый экономический толчок для восстановления Украины. Согласно плану, Брюссель будет выбирать, какие сектора открыть для Киева, а какие оставить закрытыми.
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Ключ к плану — украинская оборонная промышленность. Сейчас Украина выпускает большое количество современных беспилотников и обеспечивает 55% оружия, которое использует украинская армия.
Беспошлинный доступ к украинским вооружениям принесет Киеву деньги, в то же время увеличив арсеналы стран Евросоюза. Это важно, учитывая план Европы перевооружиться.
Напомним, на недавнем саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились выделить 800 миллиардов евро на инвестиции в оборону.
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«Мы также работаем над планами ускорить интеграцию Украины во многие другие части единого рынка — для привлечения больше инвестиций, укрепления общеевропейских цепочек создания стоимости и создания новых возможностей как для украинского, так и для европейского бизнеса. Это станет шагом к ускорению восстановления Украины», — объяснила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.
Евросоюз уже перешел к объединению рынка электроэнергии Украины с европейским и постарается углубить сотрудничество. Также уже обсуждали открытие сектора услуг Украины, поскольку Киев является крупным экспортером ИТ-услуг и товаров с наибольшим количеством аутсорсинговых разработчиков в Восточной Европе.
По материалам:
theБабель
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