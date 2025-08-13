Президент анонсировал изменения в высшем образовании Украины: зимнее поступление и повышение стипендий — Finance.ua

Президент анонсировал изменения в высшем образовании Украины: зимнее поступление и повышение стипендий Сегодня 09:12 — Личные финансы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить условия поступления в высшие учебные заведения и рассматривается возможность ввести зимнюю вступительную кампанию.

Об этом сообщил сам глава государства во время Украинского молодежного форума 2025 года.

«Мы все видели, как этим летом было. Поэтому я поручил правительству упростить условия поступления в украинские вузы. Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом по какой-то причине не удалось пройти. Были еще другие предложения, но на все надо максимально внимательно посмотреть», — сказал он.

По словам президента, на наработку соответствующих вопросов уходит где-то неделя времени.

Также Зеленский анонсировал увеличение стипендий для студентов со следующего года.

«Мы договорились также с премьер-министром, министром финансов, чтобы со следующего года проработать увеличение стипендий абсолютно для всех студентов. Это то, что давно не делали», — отметил глава государства.

Напомним, что стипендии составляют — обычная 2100 грн, а повышенная — почти 3000 грн. В Верховной Раде рассматривается законопроект, предусматривающий появление так называемых национальных стипендий: повышенных выплат, которые могут обеспечить студентов на уровне минимальной заработной платы.

