Премиум-авиакомпания передумала возить «только для богатых» вскоре после запуска — Finance.ua
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Премиум-авиакомпания передумала возить «только для богатых» вскоре после запуска

Мир
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Премиум-авиакомпания передумала возить «только для богатых» вскоре после запуска
Премиум-авиакомпания передумала возить «только для богатых» вскоре после запуска
BermudAir, позиционировавшая себя как авиакомпания премиум-класса, решила пересмотреть свою политику всего через несколько недель после запуска первого рейса.
Как пишет Flight Global, авиакомпания, которая с августа 2023 года совершает рейсы между Бермудами и несколькими городами США, все же решила помимо бизнес-класса ввести на своих самолетах и ​​эконом-класс.
«После почти 170 успешных рейсов стало ясно, что существует большой спрос на прямые, близкомагистральные и премиальные рейсы между Бермудскими островами и Восточным побережьем. Мы получили исключительно положительные отзывы от наших гостей… Но гости тоже хотят больше возможностей и гибкости», — пояснил смену стратегии исполнительный директор авиакомпании Адам Скотт.
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При этом отмечается, что в четвертом квартале 2023 г. авиаперевозчик планирует завершить работы по модернизации салонов своих самолетов, но точная конфигурация сидений и общее количество мест еще не определены. Среди прочего, ранее авиаперевозчик заявлял о намерении оснастить свои самолеты одноместными «капсулами» для желающих уединения пассажиров премиум-класса.
В свою очередь, издание One Mile at a Time сравнило цены, по которым BermudAir предлагает своим пассажирам приобрести билеты. В частности, билет в облегченном эконом-классе обойдется в 299 долларов, в обычном эконом-классе — в 349 долларов, а в бизнес-классе — в 799 долларов.
Премиум-авиакомпания передумала возить «только для богатых» вскоре после запуска
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По материалам:
УНІАН
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