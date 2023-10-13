Премиум-авиакомпания передумала возить «только для богатых» вскоре после запуска — Finance.ua

Премиум-авиакомпания передумала возить «только для богатых» вскоре после запуска Сегодня 10:43 — Мир

Премиум-авиакомпания передумала возить «только для богатых» вскоре после запуска

BermudAir, позиционировавшая себя как авиакомпания премиум-класса, решила пересмотреть свою политику всего через несколько недель после запуска первого рейса.

Как пишет Flight Global , авиакомпания, которая с августа 2023 года совершает рейсы между Бермудами и несколькими городами США, все же решила помимо бизнес-класса ввести на своих самолетах и ​​эконом-класс.

«После почти 170 успешных рейсов стало ясно, что существует большой спрос на прямые, близкомагистральные и премиальные рейсы между Бермудскими островами и Восточным побережьем. Мы получили исключительно положительные отзывы от наших гостей… Но гости тоже хотят больше возможностей и гибкости», — пояснил смену стратегии исполнительный директор авиакомпании Адам Скотт.

Читайте также Задержек авиарейсов в Европе увеличилось на 400%: в чем причины

При этом отмечается, что в четвертом квартале 2023 г. авиаперевозчик планирует завершить работы по модернизации салонов своих самолетов, но точная конфигурация сидений и общее количество мест еще не определены. Среди прочего, ранее авиаперевозчик заявлял о намерении оснастить свои самолеты одноместными «капсулами» для желающих уединения пассажиров премиум-класса.

В свою очередь, издание One Mile at a Time сравнило цены, по которым BermudAir предлагает своим пассажирам приобрести билеты. В частности, билет в облегченном эконом-классе обойдется в 299 долларов, в обычном эконом-классе — в 349 долларов, а в бизнес-классе — в 799 долларов.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.