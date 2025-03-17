Премии на предприятиях — как исчисляют размер в 2025 году Сегодня 16:47

Премии на предприятиях — как исчисляют размер в 2025 году

В Украине работники, кроме заработной платы, могут рассчитывать на дополнительные вознаграждения в виде квартального и ежемесячного премирования. Известно, какие еще виды и как исчисляется размер премий в 2025 году.

Соответствующий вопрос прописан в статье второй закона «Об оплате труда».

Какие виды премий есть для работников

Премия — это денежная сумма, выплачиваемая сверх основного размера заработной платы с целью стимулирования и поощрения работников за успешную трудовую деятельность.

Премирование может происходить в двух формах:

предусмотренное системой оплаты труда (в частности, для госслужащих);

в виде поощрения, вне зависимости от системы оплаты труда.

По основным характеристикам премий их делят на следующие виды:

производственные премии — выплачивают по условиям премирования работникам, имеющим наилучшие результаты труда, что связано с производственным процессом;

по результатам работы за определенный период (месяц/квартал/полгода/год).

В частности, есть подвиды производственных премий:

единовременные премии — предусмотренные для выплаты один раз в случае выполнения условий премирования;

многократные премии — по установленной на предприятии премиальной системе.

Как правильно исчислять размер премии в 2025 году

Исчислять сумму премии работодатели могут как процент от должностного оклада, так и в фиксированном размере.

По словам экспертов , размер премии законодательством разрешается исчислять любым удобным для предприятия или учреждения методом.

В случае процентного соотношения следует принимать во внимание фактически отработанное время в течение месяца, за который должно быть проведено премирование работника. То есть премии работникам не нужно начислять за периоды отпусков, временной нетрудоспособности и в других случаях.

При этом в расчет премии можно включать надбавки и доплаты, предусмотренные положением о премировании. Следует обязательно конкретизировать список выплат, на которые начисляется премия в процентах. Также следует указать в документации, за какой период выплачивается премия.

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