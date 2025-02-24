Премьер Испании объявил о пакете военной помощи Украине на 1 млрд евро — Finance.ua
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Премьер Испании объявил о пакете военной помощи Украине на 1 млрд евро

Казна и Политика
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Премьер Испании объявил о пакете военной помощи Украине на 1 млрд евро
Премьер Испании объявил о пакете военной помощи Украине на 1 млрд евро
Глава правительства Испании Педро Санчес объявил о пакете военной помощи Украине на 1 млрд евро в 2025 году.
«Мы будем продолжать предоставлять военную технику и оборудование. Даже с большей решительностью, чем это происходило в прошлом. Я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на 1 млрд евро в 2025 году», — сказал Санчес в понедельник в Киеве, выступая на пленарном заседании «Поддерживай Украину».
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Санчес также подчеркнул, что только Украина может определять свое будущее.
«Испания приветствует все меры, направленные на достижение мира, но этот мир должен быть справедливым, долговременным, комплексным. Для того, чтобы был справедливый мир, Украина должна быть за столом переговоров. Для того, чтобы мир был долговременным — Европа должна приобщаться к этому процессу. Для того, чтобы мир был комплексным, он не может сводиться к прекращению огня», — сказал он.
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«Мы будем работать бок о бок с Украиной над процессом восстановления, мы будем поощрять наши компании к участию в проектах и ​​программах Украины», — добавил он.
Также Санчес обратил внимание на то, что вступление Украины в ЕС должно быть неотвратимым и как можно скорее.
По материалам:
Finance.ua
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