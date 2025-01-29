Испания объявила о выделении Украине €10 млн гуманитарной помощи — Finance.ua
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Испания объявила о выделении Украине €10 млн гуманитарной помощи

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время визита во Львов 28 января объявил о выделении Украине дополнительных 10 миллионов евро на гуманитарные нужды.
Об этом сообщает сайт испанского МИД.
Как отметили, деньги передадут Киеву от Испанского агентства сотрудничества.
Эта сумма дополнит 100 миллионов евро, которые Испания предоставила Украине с начала полномасштабного вторжения. Кроме этой гуманитарной помощи, есть еще сумма на помощь в восстановлении, которая с начала российской агрессии составила 400 миллионов евро.
В пресс-службе также рассказали, что Альбарес во Львове встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.
Они вместе открыли культурный центр, созданный благодаря Трастовому фонду Испании-ЮНЕСКО по сотрудничеству в сфере развития. Как пояснили в испанском ведомстве, речь идет о пространстве, специально посвященном культуре как фактору мира и устойчивости в контексте войны и послевоенного периода в Украине, чья культурная производственная структура потеряла 90% своих ресурсов из-за войны.
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