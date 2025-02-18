Прекращение огня не будет означать отмену военного положения в Украине — Вениславский
Если Украина и россия достигнут договоренностей о прекращении огня, это все равно не будет означать отмену военного положения.
Об этом заявил народный депутат и член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Радио Свобода.
Он считает, что без гарантий долгосрочного мира военное положение не может быть отменено.
По его словам, отмена военного положения возможна только в случае отсутствия угроз, предусмотренных законом о режиме военного положения. А факт временного прекращения огня эти угрозы не устраняет.
«Это же не означает, что россия отвела свои войска с временно оккупированных территорий или свои средства поражения, которые могут наносить удары по Украине. Учитывая психическое состояние путина (лидера россии владимира путина. — ред.), я думаю, мы можем ожидать любого развития событий», — говорит Вениславский.
Народный депутат затруднился назвать срок, который может пройти от заключения соглашения о прекращении огня до отмены военного положения.
Он пояснил, что сроки возможной отмены военного положения зависят от ряда обстоятельств, в том числе отвода российских войск, гарантий безопасности и результатов международных переговоров.
«Однако сроки я сейчас прогнозировать не могу в принципе. Это зависит от ряда обстоятельств: от переговоров, от того, на каких условиях сойдутся стороны. Я имею в виду Украину и рф при участии Европы и США, ведь без этого, как заявил президент, никаких договоренностей украинские власти не признают», — сказал Вениславский.
Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие продление срока военного положения и всеобщей мобилизации до 9 мая. Это стало уже 14 продлением военного положения и мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.
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