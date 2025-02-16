Сколько средств нужно Украине для послевоенного восстановления — Finance.ua

Сколько средств нужно Украине для послевоенного восстановления Сегодня 15:19 — Казна и Политика

Сколько средств нужно Украине для послевоенного восстановления

Украине понадобится 230 миллиардов долларов (9,6 триллиона гривен) на то, чтобы восстановить инфраструктуру после войны. При этом у нее наблюдается серьезный разрыв между потребностью и обещанным финансированием.

Об этом говорится в анализе Bloomberg

Дефицит между потребностями и финансированием

Авторы издания отметили, что если средства найдутся и крепкий мир будет заключен, то энергетика, производство и строительная отрасль в Украине «взлетят», что существенно облегчит бремя для ЕС.

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«Однако, по данным Bloomberg Economics, между потребностями Украины в восстановлении и обещанным финансированием существует дефицит в размере $130 млрд. Это ставит под угрозу любое экономическое восстановление и может поставить под угрозу устойчивость Украины в долгосрочной перспективе», — говорится в материале.

Стоимость перевооружения армии

В издании отмечают, что все зависит от того, насколько надежны гарантии безопасности и условия завершения войны.

Также авторы материала считают, что стоимость перевооружения украинской армии может достигнуть 175 миллиардов долларов в следующие десять лет, хотя здесь также все зависит от того, в каком состоянии будут находиться Силы обороны до момента прекращения боевых действий.

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Если союзники согласятся разместить 40-тысячный контингент миротворцев, то за 10 лет на их содержание придется потратить 30 миллиардов долларов.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский уже говорил, что войск для обеспечения перемирия нужно гораздо больше.

Напомним, правительство Британии выделило 25 миллионов фунтов стерлингов на запуск программы SPIRIT, целью которой является укрепление системы социальной защиты и развитие инклюзивных услуг в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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