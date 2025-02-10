Вторая область Украины утвердила программу комплексного обновления — Finance.ua

Вторая область Украины утвердила программу комплексного обновления Сегодня 09:13

Житомирский областной совет утвердил программу комплексного обновления (ПКВ) Житомирской области до 2030 года. Это уже вторая разработанная областью ПКВ, а более 150 украинских территориальных общин работают над планом своего будущего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк.

По словам Шуляк, план мероприятий ПКВ Житомирщины содержит рекомендованные действия для интеграции внутриперемещенных лиц, запуск программ кредитования для строительства жилья и развития домашнего хозяйства, введение инклюзивных услуг, капитальные ремонты автомобильных дорог, а также восстановление и сохранение объектов культурного наследия и т. д.

«На сегодняшний день ПКВ разрабатывают уже более 150 украинских территориальных общин и каждая подготовлена ​​- уникальный кейс и опыт, который могут использовать другие общины, которые сейчас находятся на этапе планирования своего восстановления. Перечень анализируемых факторов чрезвычайно широк. Но самые главные, без которых невозможно планирование вообще — социально-экономический, демографический и экологический», — подчеркнула Шуляк.

Она подчеркнула, что перечень данных, которые собирали и анализировали органы местного самоуправления Житомирщины, содержит десятки блоков информации, к которым относятся, в частности:

Информация о наличии региональной стратегии развития, анализ ее актуальности и степени реализации;

Анализ негативных влияний, в частности — боевых действий, и оценка их последствий, которые привели к необходимости разработки программы;

Анализ ресурсов территории для восстановления жизнедеятельности области;

Информация о технической возможности, экономической целесообразности восстановления пострадавших населенных пунктов;

Обоснованные предложения по восстановлению окружающей природной среды, сохранению и развитию природоохранных территорий и объектов;

Информация о технической возможности, экономической целесообразности восстановления инженерно-транспортной, энергетической инфраструктуры, инфраструктуры электронных коммуникационных сетей, объектов водохозяйственной инфраструктуры;

Обоснованные предложения по изменению функционального назначения отдельных территорий области (оказывающих влияние на интересы нескольких территориальных общин) с учетом существующей застройки и существующей градостроительной документации;

Обоснованные предложения по переносу объектов производственной сферы, оказывающих влияние на интересы нескольких территориальных общин;

Общие подходы и предложения по комплексному восстановлению, развитию территории области и меры по их реализации с учетом норм и нормативов по пространственному планированию и землепользованию, защите окружающей среды природной среды и природных ресурсов, обеспечения населения заведениями и услугами, которые в них предоставляются, охраны культурного наследия, развития транспорта и инженерной инфраструктуры и т. п. ;

; Предварительный финансово-экономический расчет мер по обеспечению комплексного восстановления области;

Предложения по источникам финансирования мероприятий.

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