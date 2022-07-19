Представлен смартфон с максимальной защитой IP69K и ценой 120 долларов (фото) — Finance.ua
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Представлен смартфон с максимальной защитой IP69K и ценой 120 долларов (фото)

Фондовый рынок
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Компания Ulefone представила ультрабюджетный смартфон Armor X6 Pro с максимальным уровнем защиты IP69K — смартфон можно помещать под воду на глубину полтора метра на 30 минут. Кроме этого, у смартфона есть защита по американскому военному стандарту MIL-STD-810G. Толщина модели составит 14.4 миллиметра, вес — 227 граммов.
Представлен смартфон с максимальной защитой IP69K и ценой 120 долларов (фото)
За работу модели будет отвечать бюджетный чипсет MediaTek Helio A22, поддерживающий только LTE. Смартфон будет использовать IPS-дисплей с разрешением HD. Объем оперативной памяти будет составлять 4 ГБ, а внутренней памяти — 32 ГБ. Кроме этого модель имеет GPS, NFC-чип, миниджек 3.5 миллиметра, модуль Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Из коробки Ulefone Armor X6 Pro будет поставляться с Android 12.
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Основная камера смартфона будет обладать основным сенсором Sony IMX214 с разрешением 13 МП, фронтальная камера будет представлена сенсором OmniVision OV5670, разрешение которого будет составлять 5 МП. За автономность будет ответственен аккумулятор объемом 4000 мАч, будет поддержка зарядки мощностью 5W через microUSB.
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По материалам:
ITsider.
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