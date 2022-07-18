В банкоматы в Америке интегрируют возможность покупки криптовалют — Finance.ua
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В банкоматы в Америке интегрируют возможность покупки криптовалют

Финтех и Карты
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В банкоматы в Америке интегрируют возможность покупки криптовалют
В банкоматы в Америке интегрируют возможность покупки криптовалют
Американское подразделение южнокорейского производителя фиатных банкоматов Hyosang объявило о предоставлении сервисов для покупки криптовалют в будущий магазин приложений банкомата — все благодаря сотрудничеству с компанией-поставщиком криптовалютных платежей DigitalMint.
Как сообщили представители Hyosung America, каждый оператор банкоматов сможет загрузить приложение от DigitalMint, «открыв пользователям доступ к новым источникам прибыли». Программный интерфейс приложения интегрирует возможность приобретения цифровых активов в POS-терминалы и банкоматы. Теперь пользователи смогут покупать только 2 криптовалюты: Bitcoin или Litecoin.

Litecoin: старт, наши дни, перспективы 🧐

Напомним, в США размещено 88% всех криптоматов планеты, а в Европе — всего 4%. В 2022 году количество установок криптовалютных банкоматов уменьшилось на 90%. Впрочем, июнь 2022 года прекратил этот антитренд — за 5 первых дней июня установлено 817 Bitcoin-АТМ, что в разы больше показателей предыдущих месяцев.
На криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

Начать зарабатывать на EXMO

По материалам:
noworries
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