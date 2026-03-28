Представлен самый дешевый кроссовер Hyundai (фото) Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

Hyundai Exter является самым дешевым кроссовером марки, Фото: Hyundai

Представлен новый Hyundai Exter 2026. Компактный бюджетный кроссовер имеет большой багажник и экономичный двигатель. Новый Hyundai Exter дебютировал в Индии, именно там производят модель. Он стоит от 579 900 до 941 900 рупий ($6200 — 10 000).

Подробности новинки раскрыли на сайте южнокорейского автопроизводителя.

3,8-метровый кроссовер Hyundai Exter сохраняет агрессивный рубленый дизайн и оптику с Н-образным узором.

Модель 2026 года можно отличить по более широкой решетке радиатора, измененным бамперам и более массивному обвесу. Кроме того, предложили новые колесные диски и спойлер на крыше.

3,8-метровое авто отличается рубленым дизайном, Фото: Hyundai

Изменения в салоне Hyundai Exter меньше. Кроссовер получил новый руль и передний подлокотник. Кроме того, улучшили отделку и предложили новые варианты. Компактное авто имеет большой 391-литровый багажник.

В салоне заменили руль, Фото: Hyundai

Базовая комплектация Hyundai Exter 2026 включает в себя цифровой щиток приборов, кондиционер, парктроник и 6 подушек безопасности. Топовая версия имеет безключевой доступ, люк, климат-контроль, круиз-контроль, камеру, 8-дюймовый тачскрин и видеорегистратор.

Внутреннюю отделку улучшили, Фото: Hyundai

Новый Hyundai Exter сохранил 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л. с. в бензиновой версии и 69 л. с. — с заводским ГБО. Для модели доступны 5-ступенчатая механическая и роботизированная КПП. Средний расход бензина составляет 5,1−5,2 л на 100 км.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.