Представлен электрокроссовер Aera с запасом хода до 800 км (фото) — Finance.ua

Представлен электрокроссовер Aera с запасом хода до 800 км (фото) Сегодня 03:39 — Технологии&Авто

Итало-американский стартап Aehra показал свой первый электрокроссовер. Модель получила яркий дизайн с эффектными дверьми. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Стартап Aehra был основан в 2022 году. Недавно компания подписала соглашение с австрийским производителем аккумуляторов Miba, благодаря которому автомобили бренда получат инновационные аккумуляторные батареи.

В Aera заявили, что их новый кроссовер будет иметь запас хода до 800 км на одном заряде. Этого также удастся достичь благодаря обтекаемому кузову с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления.

Первый электромобиль Aera получит агрессивный дизайн с узкими фарами. Отличительной чертой модели станет необычный механизм открывания боковых дверей. Они будут распахиваться не в сторону, а вверх.

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Электрокроссовер Aera войдет в сегмент премиум-класса и будет предлагать высокий уровень роскоши. Также ожидается, что модель сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.

Первый электрокроссовер Aera сможет использовать систему зарядки 950 В для быстрой зарядки мощностью 350 кВт. Питать электромоторы будет аккумуляторная батарея на 120 кВт⋅час.

Aera намерены начать первые поставки электрокроссовера клиентам в конце 2025 года. Модель будет доступна для покупки в Европе, Китае, странах Персидского залива и Северной Америке.

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Фокус По материалам:

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