Представлен электрокроссовер Aera с запасом хода до 800 км (фото) — Finance.ua
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Представлен электрокроссовер Aera с запасом хода до 800 км (фото)

Технологии&Авто
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Итало-американский стартап Aehra показал свой первый электрокроссовер. Модель получила яркий дизайн с эффектными дверьми. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Стартап Aehra был основан в 2022 году. Недавно компания подписала соглашение с австрийским производителем аккумуляторов Miba, благодаря которому автомобили бренда получат инновационные аккумуляторные батареи.
В Aera заявили, что их новый кроссовер будет иметь запас хода до 800 км на одном заряде. Этого также удастся достичь благодаря обтекаемому кузову с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления.
Представлен электрокроссовер Aera с запасом хода до 800 км (фото)
Первый электромобиль Aera получит агрессивный дизайн с узкими фарами. Отличительной чертой модели станет необычный механизм открывания боковых дверей. Они будут распахиваться не в сторону, а вверх.
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Электрокроссовер Aera войдет в сегмент премиум-класса и будет предлагать высокий уровень роскоши. Также ожидается, что модель сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.
Представлен электрокроссовер Aera с запасом хода до 800 км (фото)
Первый электрокроссовер Aera сможет использовать систему зарядки 950 В для быстрой зарядки мощностью 350 кВт. Питать электромоторы будет аккумуляторная батарея на 120 кВт⋅час.
Aera намерены начать первые поставки электрокроссовера клиентам в конце 2025 года. Модель будет доступна для покупки в Европе, Китае, странах Персидского залива и Северной Америке.
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По материалам:
Фокус
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