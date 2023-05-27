Плюсы и минусы современных электромобилей: рейтинг — Finance.ua

Плюсы и минусы современных электромобилей: рейтинг Сегодня 16:00 — Технологии&Авто

Эксперты по Whatcar составили рейтинг лучших электромобилей, присутствующих на рынке новых авто, подчеркивая как их преимущества, так и недостатки.

Volkswagen ID. Buzz

Плюсы: комфортное управление, высокий уровень практичности, медленно дешевеет.

Минусы: отсутствие 7-местной версии, информационно-развлекательная система, запас хода.

Tesla Model 3

Плюсы: бешеная динамика (особенно в версии Performance), большой запас хода, высокий уровень практичности.

Минусы: шумоизоляция, жесткая подвеска.

Genesis GV60

Плюсы: интерьер, шумоизоляция, информационно-развлекательная система.

Минусы: маленький багажник, место для задних пассажиров, камеры заднего вида.

BMW iX3

Плюсы: запас хода, информационно-развлекательная система, оптимальная стоимость.

Минусы: разгон, шумоизоляция, медленная зарядка.

Kia EV6

Плюсы: запас хода, расширенная гарантия, простор для задних пассажиров.

Минусы: небольшой багажник, высокая стоимость, жесткая подвеска.

Porsche Taycan Cross Turismo

Плюсы: динамика, простор для задних пассажиров, качественный интерьер.

Минусы: небольшой список оснащения, запас хода, небольшой багажник.

Hyundai Ioniq 5

Плюсы: шумоизоляция, быстрая зарядка, просторный салон.

Минусы: управление, качество интерьера.

MG4 EV

Плюсы: стоимость, большой запас хода, расширенная гарантия.

Минусы: материалы интерьера, информационно-развлекательная система.

Skoda Enyaq iV

Плюсы: привлекательная цена, высокий уровень практичности, приятное управление.

Минусы: динамика, информационно-развлекательная система.

BMW i4

Плюсы: динамика, запас хода, информационно развлекательная система.

Минусы: высокая стоимость, не такой скоростной, как Tesla Model 3 Performance, зарядная инфраструктура.

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