Плюсы и минусы современных электромобилей: рейтинг — Finance.ua
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Плюсы и минусы современных электромобилей: рейтинг

Технологии&Авто
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Эксперты по Whatcar составили рейтинг лучших электромобилей, присутствующих на рынке новых авто, подчеркивая как их преимущества, так и недостатки.

Volkswagen ID. Buzz

Плюсы: комфортное управление, высокий уровень практичности, медленно дешевеет.
Минусы: отсутствие 7-местной версии, информационно-развлекательная система, запас хода.

Tesla Model 3

Плюсы: бешеная динамика (особенно в версии Performance), большой запас хода, высокий уровень практичности.
Минусы: шумоизоляция, жесткая подвеска.

Genesis GV60

Плюсы: интерьер, шумоизоляция, информационно-развлекательная система.
Минусы: маленький багажник, место для задних пассажиров, камеры заднего вида.

BMW iX3

Плюсы: запас хода, информационно-развлекательная система, оптимальная стоимость.
Минусы: разгон, шумоизоляция, медленная зарядка.

Kia EV6

Плюсы: запас хода, расширенная гарантия, простор для задних пассажиров.
Минусы: небольшой багажник, высокая стоимость, жесткая подвеска.

Porsche Taycan Cross Turismo

Плюсы: динамика, простор для задних пассажиров, качественный интерьер.
Минусы: небольшой список оснащения, запас хода, небольшой багажник.

Hyundai Ioniq 5

Плюсы: шумоизоляция, быстрая зарядка, просторный салон.
Минусы: управление, качество интерьера.

MG4 EV

Плюсы: стоимость, большой запас хода, расширенная гарантия.
Минусы: материалы интерьера, информационно-развлекательная система.

Skoda Enyaq iV

Плюсы: привлекательная цена, высокий уровень практичности, приятное управление.
Минусы: динамика, информационно-развлекательная система.

BMW i4

Плюсы: динамика, запас хода, информационно развлекательная система.
Минусы: высокая стоимость, не такой скоростной, как Tesla Model 3 Performance, зарядная инфраструктура.
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По материалам:
Телеканал 24
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