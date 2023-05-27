Плюсы и минусы современных электромобилей: рейтинг — Finance.ua

Плюсы и минусы современных электромобилей: рейтинг
Эксперты по Whatcar составили рейтинг лучших электромобилей, присутствующих на рынке новых авто, подчеркивая как их преимущества, так и недостатки.
Volkswagen ID. Buzz
Плюсы: комфортное управление, высокий уровень практичности, медленно дешевеет.
Минусы: отсутствие 7-местной версии, информационно-развлекательная система, запас хода.
Tesla Model 3
Плюсы: бешеная динамика (особенно в версии Performance), большой запас хода, высокий уровень практичности.
Минусы: шумоизоляция, жесткая подвеска.
Genesis GV60
Плюсы: интерьер, шумоизоляция, информационно-развлекательная система.
Минусы: маленький багажник, место для задних пассажиров, камеры заднего вида.
BMW iX3
Плюсы: запас хода, информационно-развлекательная система, оптимальная стоимость.
Минусы: разгон, шумоизоляция, медленная зарядка.
Kia EV6
Плюсы: запас хода, расширенная гарантия, простор для задних пассажиров.
Минусы: небольшой багажник, высокая стоимость, жесткая подвеска.
Porsche Taycan Cross Turismo
Плюсы: динамика, простор для задних пассажиров, качественный интерьер.
Минусы: небольшой список оснащения, запас хода, небольшой багажник.
Hyundai Ioniq 5
Плюсы: шумоизоляция, быстрая зарядка, просторный салон.
Минусы: управление, качество интерьера.
MG4 EV
Плюсы: стоимость, большой запас хода, расширенная гарантия.
Минусы: материалы интерьера, информационно-развлекательная система.
Skoda Enyaq iV
Плюсы: привлекательная цена, высокий уровень практичности, приятное управление.
Минусы: динамика, информационно-развлекательная система.
BMW i4
Плюсы: динамика, запас хода, информационно развлекательная система.
Минусы: высокая стоимость, не такой скоростной, как Tesla Model 3 Performance, зарядная инфраструктура.
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