Представители МСБ назвали самые большие вызовы для своего бизнеса: исследование — Finance.ua

Представители МСБ назвали самые большие вызовы для своего бизнеса: исследование Сегодня 14:03 — Личные финансы

Представители МСБ назвали самые большие вызовы для своего бизнеса: исследование

Малый и средний бизнес (МСБ) является основой экономики по всему миру, движущей силой инноваций и создания рабочих мест. Они все чаще ищут новые географические рынки для развития бизнеса.

Так, 72% опрошенных МСБ считают, что выход на глобальный рынок — путь к увеличению дохода и клиентской базы, признавая, что международные рынки могут предоставить им возможности роста, необходимые для достижения успеха. Кроме того, наличие разнообразной и глобальной сети поставщиков также рассматривается как защита от макроэкономических потрясений, говорится в отчете Payoneer.

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Доля доходов МСБ от экспорта в среднем выросла на девять процентов — с 52% в 2021 году до 61% в 2022 году, и, как ожидается, вырастет до 69% к концу 2023 года.

Сегодня клиентская база МСБ, как правило, преимущественно локальная — в среднем примерно 59% из них находятся в стране, тогда как 42% - за рубежом.

Однако пропорция между международными и внутренними клиентами быстро выравнивается, и ожидается, что к 2024 году она вырастет в среднем 42% (международных клиентов) до 50%.

Лидеры по росту экспорта

МСБ в оптовой торговле ожидают наиболее существенного роста доходов от экспорта, которые, по оценкам, возрастут на 21 процент в период с 2021 по 2023 годы. Ненамного отстают от них предприятия, которые предоставляют деловые и профессиональные услуги, занимаются электронной коммерцией и финансовыми услугами. Они также ожидают значительного роста экспорта — на 19, 18 и 18 процентов соответственно.

МСБ в ОАЭ, Вьетнаме, Бангладеш и Бразилии ожидают наибольшего роста доходов от экспорта.

Где ищут новых клиентов

Рынки Европы и Центральной Азии открывают привлекательные возможности для МСБ, стремящихся получить доступ к разнообразной потребительской базе.

Помимо расширения клиентской базы малые и средние предприятия также обращаются к большему количеству поставщиков, чтобы повысить свою гибкость и устойчивость. В среднем респонденты сегодня работают с 22 поставщиками, в то время как два года назад их было 17. Большинство из этих поставщиков предлагают технологические услуги (42%), за ними следуют производственные услуги (36%) и поставщики/сорсинг (34%).

Многие планируют продолжать этот рост — респонденты ожидают, что в течение следующих двух лет будут работать в среднем с 30 поставщиками. МСБ из ОАЭ и Бангладеш имеют наибольшие экосистемы поставщиков и ожидают агрессивного роста, расширяя количество поставщиков, с которыми они работают — с 24 поставщиков в 2020 году до 33/32 в 2022 году, а также до 44/42 в течение следующих двух лет.

Глобальные вызовы

Хотя малые и средние предприятия добились значительного успеха, выйдя на международные рынки, расширение бизнеса за рубежом может быть сложной задачей. МСБ часто располагают ограниченными ресурсами, в частности финансовыми, что может усложнить выход на иностранный рынок. Кроме того, им может недоставать опыта, необходимого для того, чтобы ориентироваться в сложностях международной торговли, таких как соблюдение иностранных регуляторных норм ведения бизнеса, решение логистических проблем и культурных различий.

Учитывая такие вызовы, «открытие бизнеса в новых странах» — это сфера, в которой, по мнению опрошенных МСБ, они имеют самые низкие показатели.

К этой ощутимой слабости прибавляется еще и уязвимость глобальных цепей поставок. Из всех турбулентных событий последних двух лет перебои в глобальных цепях поставок наиболее разрушительны и, как ожидается, будут оставаться самым проблемным элементом ведения бизнеса в ближайшем будущем.

Наиболее оптимистично настроены по отношению к своим бизнес-перспективам МСБ в ОАЭ, Филиппинах и Аргентине.

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