Представительский седан от General Motors рассекретили на официальных фото — Finance.ua

Представительский седан от General Motors рассекретили на официальных фото 22.05.2023, 01:29 — Технологии&Авто

Представительский седан от General Motors рассекретили на официальных фото

Опубликованы первые официальные фото Cadillac CT6. Второе поколение флагманского седана F-класса будет представлено в ближайшие месяцы. Снимки появились на сайте General Motors.

На фото рассекречен салон Cadillac CT6 2024. Премиальный седан получит широкий изогнутый дисплей с диагональю 30 дюймов, как у кроссовера Cadillac Lyriq . Он разделен на две секции — виртуальная панель приборов и тачскрин мультимедиа. В отделке использованы кожа, дерево и алюминий, а по центру салона проходит высокий тоннель.

Дизайн Cadillac CT6 ранее рассекретили на шпионских фото. У седана элегантный вытянутый силуэт с длинным капотом и покатой линией крыши. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами, а фонари имитируют знаменитые кили Cadillac 50-х.

Новый Cadillac CT6 будут выпускать в Китае — в эту страну производство перенесено еще в 2020 году. В основе авто лежит заднеприводная платформа GM Omega, и размеры остались на уровне предшественника.

Габариты Cadillac CT6 2024:

длина — 5223 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1473 мм;

колесная база — 3109 мм.

Седан Cadillac CT6 2024 дебютирует с 2,0-литровым 237-сильным турбомотором и 10-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость составит 230 км/ч. Позже появится еще и 3,0-литровая турбошестерка мощностью около 400 л. с., а вот 4,2-литрового V8 и гибридной версии больше не будет.

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Фокус По материалам:

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