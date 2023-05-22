Представительский седан от General Motors рассекретили на официальных фото — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представительский седан от General Motors рассекретили на официальных фото

Технологии&Авто
18
Представительский седан от General Motors рассекретили на официальных фото
Представительский седан от General Motors рассекретили на официальных фото
Опубликованы первые официальные фото Cadillac CT6. Второе поколение флагманского седана F-класса будет представлено в ближайшие месяцы. Снимки появились на сайте General Motors.
На фото рассекречен салон Cadillac CT6 2024. Премиальный седан получит широкий изогнутый дисплей с диагональю 30 дюймов, как у кроссовера Cadillac Lyriq. Он разделен на две секции — виртуальная панель приборов и тачскрин мультимедиа. В отделке использованы кожа, дерево и алюминий, а по центру салона проходит высокий тоннель.
Представительский седан от General Motors рассекретили на официальных фото
Дизайн Cadillac CT6 ранее рассекретили на шпионских фото. У седана элегантный вытянутый силуэт с длинным капотом и покатой линией крыши. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами, а фонари имитируют знаменитые кили Cadillac 50-х.
Представительский седан от General Motors рассекретили на официальных фото
Новый Cadillac CT6 будут выпускать в Китае — в эту страну производство перенесено еще в 2020 году. В основе авто лежит заднеприводная платформа GM Omega, и размеры остались на уровне предшественника.

Габариты Cadillac CT6 2024:

  • длина — 5223 мм;
  • ширина — 1890 мм;
  • высота — 1473 мм;
  • колесная база — 3109 мм.
Читайте также
Седан Cadillac CT6 2024 дебютирует с 2,0-литровым 237-сильным турбомотором и 10-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость составит 230 км/ч. Позже появится еще и 3,0-литровая турбошестерка мощностью около 400 л. с., а вот 4,2-литрового V8 и гибридной версии больше не будет.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому не забывайте своевременно оформить обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.