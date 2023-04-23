Топ-7 лучших седанов бизнес-класса — Finance.ua

Топ-7 лучших седанов бизнес-класса Сегодня 19:19 — Технологии&Авто

Топ-7 лучших седанов бизнес-класса

Рынок новых автомобилей в Украине в тяжелейшем положении. Причиной этого, кроме прочего, является полномасштабная война с российским оккупантом. Однако даже в такие времена находятся ищущие что-то «свежее» и не за маленькие деньги.

Спойлер: среди всех седанов высокого класса сегодня выгодных предложений всего два: это статусный «японец» Lexus ES и изысканный «француз» DS 9. Все остальные автомобили — Audi, Volvo, Mercedes-Benz, BMW... — доступны преимущественно под заказ, потому что складские машины практически исчерпаны. Понятно, что цена на индивидуальное требование будет выше, чем на авто со складов, но имеем то, что имеем.

1. Lexus ES

Последнее поколение крупного японского седана спроектировано на платформе GA-А, которую автомобиль делит с «4-дверкой» Toyota Avalon. Lexus ES полностью настроен на комфортабельность и релакс: на фоне Лексуса Mercedes-Benz E-Class со стандартной подвеской и пухлыми шинами удивит вас своей динамикой и азартом. Внутри седан — представитель японского видения оформления интерьера. Передняя консоль — многоуровневая, в нее максимально органично вписан блок управления мультимедиа-системой, перетекающий в центральный тоннель.

В базовой комплектации Lexus ES оснащается 2.0-литровым бензиновым мотором (173 л.с.) и автоматической бесступенчатой трансмиссией («вариатор»). Расход горючего в комбинированном цикле — 6,0 л/100 км. Потратив больше денег, сможете купить вариант с двигателем 2.5 (207 л.с.). Привод также передний, но КПП будет уже 8-ступенчатая, автоматическая (гидротрансформатор). Такой ES уже потребляет около 6.6 л/100 км.

2. Mercedes-Benz E-Class

Обновленный E-Class — абсолютная жемчужина в этом классе. С чисто эстетической точки зрения его изысканный вид несет в себе нужное количество престижа, не слишком крича об этом. Интерьер Мерседеса отображает схожую историю, поскольку приборная панель и дизайн в целом транслируют традиционную роскошь в гармонии с современной атмосферой. Звезда «Мерседес» у вас на капоте означает, что этот автомобиль оснащен новейшими системами безопасности, в то время как с точки зрения комфортабельности этот бренд имеет такие преимущества, которые многие считают непревзойденными.

3. BMW 5 series

Рестайлинговая BMW 5 серии — это один из самых совершенных седанов на рынке. Она имеет прекрасно украшенный интерьер, много простора для пассажиров и — что немаловажно — дарит лучшие впечатления от вождения в своем классе. Базовая версия 520d является самым оптимальным выбором для большинства, разгоняясь от 0 до 100 км/ч менее чем за восемь секунд, но обладая прекрасной топливной экономичностью. Однако, по информации mmr.net.ua, БМВ также предлагает и рядные 6-цилиндровые двигатели для 5 серии, поэтому для любителей максимального драйва существуют и 530d, 540d и бензиновая 540i.

4. Audi А6

Новейший Audi A6 имеет всю премиальную привлекательность своего предшественника, но эволюционный дизайн кузова обладает большей динамичностью благодаря острым граням, расширенным колесным аркам и мощной радиаторной решетке. Однако настоящие достижения очевидны внутри, поскольку Audi сделала все возможное, чтобы дать своему сопернику E-Class и 5-й серии все шансы на победу. Топовые модели получают впечатляющий пакет инструментов Audi Virtual Cockpit, а также большой сенсорный мультимедийный экран в центре приборной панели и сенсорный экран поменьше внизу для климат-контроля и других вспомогательных функций.

5. Volvo S90

Последний Volvo S90 еще больше сосредоточен на комфорте, чем Mercedes-Benz E-Class и Audi A6. В пользу S90: его характерный внешний вид, красивая и современная приборная панель (которая будет знакома владельцам XC90), сиденья, которые предлагают непревзойденный комфорт во время долгих путешествий, и стандартная система Pilot Assist. Это обеспечивает полуавтономное вождение со скоростью до 120 км/ч, поддерживая статус S90 как одного из самых безопасных автомобилей в продаже сегодня.

6. Citroen DS 9

Можно сказать, что седан DS 9 на сегодняшний день является флагманом всего французского автопрома. Среди его характерных черт — главная оптика с тремя поворотными модулями (свет фар изменяется в зависимости от дорожных и погодных условий) и вертикальными ДХС, а также сагиттальная хромированная линия на капоте. Сзади же внимание привлекают прежде фары с ромбовидным рисунком и светодиодная полоса стоп-сигнала, вынесенная за крышку багажника, а также красные конусообразные фонари на задних стойках — отсылка к классическому Citroen DS 19/DS 21. Ручки дверей скрыты вровень с дверными панелями.

7. Chrysler 300

Американский седан, по факту, является единственным представителем масс-маркета в этом списке, если не считать таким Citroen DS. Впрочем, даже в базовой комплектации седану есть чем похвастаться. Как минимум мультимедийный комплекс с 7-дюймовым экраном, Wi-Fi-роутером и множеством других полезных функций. В более дорогих комплектациях дисплей и вовсе меняется на 8.4-дюймовый, а в топовой версии Platinum можно рассчитывать на отделку салона (в том числе и торпедо) кожей Poltrona Frau, натуральным деревом и платиновым хромом.

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.