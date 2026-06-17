Google выпустила Android 17: масштабное обновление с новым интерфейсом и функциями Сегодня 22:54 — Технологии&Авто

Обновление уже начало распространяться на совместимые устройства

Google официально выпустила Android 17 для смартфонов и планшетов Pixel после четырех бета-версий. Обновление уже начало распространяться на совместимые устройства.

Как и в прошлом году, новая версия Android появилась летом вместо традиционного осеннего релиза. Это связано с новым графиком выпуска операционной системы, который Google ввела для более быстрого внедрения функций и поддержки производителей устройств.

Одной из главных новинок Android 17 стали универсальные «пузыри» (Bubbles). Если ранее подобный режим доступен только для сообщений, теперь пользователи могут превратить в плавающее окно практически любое приложение.

Функция позволяет сохранять заметки, карты, спортивные результаты или видеоинструкции поверх других программ. На планшетах и ​​складных смартфонах появилась специальная панель Bubble Bar для быстрого доступа к таким окнам.

Google также усилила контроль над конфиденциальностью. Android 17 позволяет делиться с приложениями отдельными контактами вместо всей адресной книги, а при предоставлении геолокации пользователи получат более понятный выбор между точной и приблизительной позицией.

Еще одна новая функция касается защиты украденных устройств. В сервисе Find Hub режим «Пометить как потерянный» теперь может потребовать биометрическую аутентификацию для доступа к смартфону или отключение отслеживания даже в случае компрометации PIN-кода.

Среди других изменений Google выделяет новый интерфейс записи экрана, возможность скрывать названия приложений на главном экране, отдельные переключатели Wi-Fi и мобильных данных в быстрых настройках, а также улучшенное управление темной темой для отдельных приложений.

Операционная система также получила новые механизмы контроля использования оперативной памяти приложениями. По словам Google, это должно положительно повлиять на быстродействие устройств и автономность.

Вместе с релизом Android 17 компания выпустила июньский Pixel Feature Drop. Одной из его главных функций стала Screen Reactions, позволяющая добавлять видео с фронтальной камеры к записи экрана. Функция ориентирована на создание обучающих роликов, обзоров и контента для социальных сетей.

Отдельно Google готовит к запуску пакета функций Gemini Intelligence для новых смартфонов Pixel и Samsung Galaxy. В него войдут инструмент Rambler для умной диктовки текста, генератор виджетов Create My Widget, а также расширенные возможности автоматизации задач с помощью Gemini.

Android 17 также получил новый инструмент Pause Point. Пользователи могут обозначать отдельные приложения как отвлекающие. Перед запуском таких программ система будет показывать 10-секундную паузу с предложением выполнить дыхательные упражнения. Функция также позволяет устанавливать лимиты времени для каждого сеанса использования.

Google продолжает расширять совместимость Quick Share с экосистемой Apple. После обновления Android 17 больше производителей Android-смартфонов получат поддержку обмена файлами из AirDrop. Для несовместимых устройств компания предлагает передачу файлов через QR-коды с автоматической загрузкой в ​​iCloud.

Операционная система Android 17 уже доступна для смартфонов Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 и Pixel 10, а также для Pixel Fold и Pixel Tablet. В ближайшее время ОС начнут получать смартфоны других производителей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.