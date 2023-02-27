Председатель Всеукраинского аграрного совета спрогнозировал рост цен на хлеб и фрукты — Finance.ua
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Председатель Всеукраинского аграрного совета спрогнозировал рост цен на хлеб и фрукты

Аграрный рынок
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Председатель Всеукраинского аграрного совета спрогнозировал рост цен на хлеб и фрукты
Председатель Всеукраинского аграрного совета спрогнозировал рост цен на хлеб и фрукты
Украина в нынешних условиях не может претендовать на довоенный период экспортного потенциала и обеспечения внутреннего производства. Ввиду этого это хлеб может подорожать.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
«В этих условиях мы не можем претендовать на довоенный период экспортного потенциала и обеспечения внутреннего производства... В этих условиях, которые я назвал, на 2023 год может быть большое сокращение засева, а значит и экспортный потенциал будет уменьшаться. Относительно цены на пищевые продукты и хлеб — действительно следует ожидать поднятия цен», — отметил он.
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"Хоть у нас и освободился правый берег Херсонщины, но там достаточно большое количество садов, специализировавшихся на выращивании косточковых, в том числе и яблоневые сады. Аграрии в Центральных и Западных регионах еще в начале полномасштабной войны, уже понимая обстоятельства оккупации, начали диверсифицировать эти направления работы и стали больше засаживать сады в своих регионах, выращивать больше овощей.
Поэтому в принципе сказать что будет дефицит — не могу. Плюс мы понимаем, что Украина поддерживается импортом. Значительная часть будет импортироваться. Если будем импортировать и спрос будет больше предложения — это может привести к повышению цен", — заявил Марчук.
По материалам:
УНН
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