Председатель Всеукраинского аграрного совета спрогнозировал рост цен на хлеб и фрукты — Finance.ua

Председатель Всеукраинского аграрного совета спрогнозировал рост цен на хлеб и фрукты Сегодня 20:23 — Аграрный рынок

Председатель Всеукраинского аграрного совета спрогнозировал рост цен на хлеб и фрукты

Украина в нынешних условиях не может претендовать на довоенный период экспортного потенциала и обеспечения внутреннего производства. Ввиду этого это хлеб может подорожать.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

«В этих условиях мы не можем претендовать на довоенный период экспортного потенциала и обеспечения внутреннего производства... В этих условиях, которые я назвал, на 2023 год может быть большое сокращение засева, а значит и экспортный потенциал будет уменьшаться. Относительно цены на пищевые продукты и хлеб — действительно следует ожидать поднятия цен», — отметил он.

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"Хоть у нас и освободился правый берег Херсонщины, но там достаточно большое количество садов, специализировавшихся на выращивании косточковых, в том числе и яблоневые сады. Аграрии в Центральных и Западных регионах еще в начале полномасштабной войны, уже понимая обстоятельства оккупации, начали диверсифицировать эти направления работы и стали больше засаживать сады в своих регионах, выращивать больше овощей.

Поэтому в принципе сказать что будет дефицит — не могу. Плюс мы понимаем, что Украина поддерживается импортом. Значительная часть будет импортироваться. Если будем импортировать и спрос будет больше предложения — это может привести к повышению цен", — заявил Марчук.

УНН По материалам:

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