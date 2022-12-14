В Украине заработал Фонд восстановления хлебной отрасли — Finance.ua

В Украине заработал Фонд восстановления хлебной отрасли Сегодня 21:22

В Украине начал работу Фонд восстановления хлебной отрасли. Он создан для материальной и технологической поддержки украинских предприятий хлебобулочной и кондитерской отрасли, пострадавших в результате российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициатора проекта, производителя ингредиентов для хлебобулочной и кондитерской промышленности «Пуратос Украина».

Как отмечается в сообщении, целью фонда является восстановление поврежденных производственных линий и закупка сырья для производства.

Главным критерием получения поддержки фонда является потенциальный долгосрочный вклад предприятия хлебобулочной и кондитерской отрасли в устойчивое развитие Украины: сохранение традиций, защита окружающей среды, использование локального сырья.

Важным критерием является инвестирование собственных средств предприятия в восстановление, что позволяет иметь синергию и долгосрочный эффект от финансовой поддержки фонда.

Все украинские предприятия хлебобулочной и кондитерской отрасли будут проинформированы о возможности получения помощи от фонда, о критериях отбора проектов, о формах и размерах предлагаемой помощи, о процедурах сотрудничества с фондом. Все смогут подать заявки на получение помощи и при условии соответствия критериям отбора смогут получить помощь от фонда.

В «Пуратос Украина» отмечают, что осознают особую важность пищевой отрасли для физического выживания людей и сохранения цивилизационных, культурных, гуманистических ценностей, таких как уверенность в завтрашнем дне и стабильное развитие. Именно поэтому стремятся как можно быстрее восстановить разрушенные пищевые предприятия, а также приглашают к сотрудничеству с фондом Пуратос Украина международные благотворительные организации, компании пищевой отрасли и смежных отраслей по всему миру, международные отраслевые ассоциации, частные компании и неравнодушных людей.

Со своей стороны фонд обязуется регулярно публиковать отчеты о реализованных проектах, а также обязательно проходить ежегодный независимый аудит и публиковать отчет в СМИ.

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