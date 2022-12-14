В Украине заработал Фонд восстановления хлебной отрасли — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине заработал Фонд восстановления хлебной отрасли

17
В Украине начал работу Фонд восстановления хлебной отрасли. Он создан для материальной и технологической поддержки украинских предприятий хлебобулочной и кондитерской отрасли, пострадавших в результате российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициатора проекта, производителя ингредиентов для хлебобулочной и кондитерской промышленности «Пуратос Украина».
Как отмечается в сообщении, целью фонда является восстановление поврежденных производственных линий и закупка сырья для производства.
Главным критерием получения поддержки фонда является потенциальный долгосрочный вклад предприятия хлебобулочной и кондитерской отрасли в устойчивое развитие Украины: сохранение традиций, защита окружающей среды, использование локального сырья.
Важным критерием является инвестирование собственных средств предприятия в восстановление, что позволяет иметь синергию и долгосрочный эффект от финансовой поддержки фонда.
Все украинские предприятия хлебобулочной и кондитерской отрасли будут проинформированы о возможности получения помощи от фонда, о критериях отбора проектов, о формах и размерах предлагаемой помощи, о процедурах сотрудничества с фондом. Все смогут подать заявки на получение помощи и при условии соответствия критериям отбора смогут получить помощь от фонда.
В «Пуратос Украина» отмечают, что осознают особую важность пищевой отрасли для физического выживания людей и сохранения цивилизационных, культурных, гуманистических ценностей, таких как уверенность в завтрашнем дне и стабильное развитие. Именно поэтому стремятся как можно быстрее восстановить разрушенные пищевые предприятия, а также приглашают к сотрудничеству с фондом Пуратос Украина международные благотворительные организации, компании пищевой отрасли и смежных отраслей по всему миру, международные отраслевые ассоциации, частные компании и неравнодушных людей.
Со своей стороны фонд обязуется регулярно публиковать отчеты о реализованных проектах, а также обязательно проходить ежегодный независимый аудит и публиковать отчет в СМИ.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.