Председатель правового комитета Рады оценил предварительный размер ущерба Украины от российской агрессии — Finance.ua

Председатель правового комитета Рады оценил предварительный размер ущерба Украины от российской агрессии
Ориентировочно ущерб, причиненный Украине страной-агрессором россией, уже составляет более триллиона евро.
Об этом в интервью «Главкому» сообщил глава парламентского комитета по правовой политике нардеп от «Слуги народа» Денис Маслов.
Вместе с тем политик отметил, что называть конкретные суммы было бы спекуляцией, пока это все гадание на кофейной гуще.
«Есть разрушение нашей инфраструктуры, которое оценивают Всемирный банк, наш Кабмин и так далее. Если у нас более 150 тыс. разрушенных инфраструктурных объектов, среди которых, в частности, частные жилые дома, квартиры и так далее, то очевидно, что речь идет о сотнях миллиардов евро ущерба, причиненного только нашей инфраструктуре и недвижимому имуществу», — пояснил народный депутат.
По мнению Маслова, арестованных российских активов в 300 млрд евро и близко не хватит, если к ущербу добавить вред, причиненный экологии, заминированные объекты, требующие колоссальных средств для разминирования, и главное — боль и страдания украинцев, вред, причиненный их жизни и здоровью.
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«Думаю, речь идет более чем о триллионе евро», — предположил Денис Маслов.
Напомним, Евросоюз подготовил законодательство, согласно которому может уже в июле начать перечислять Украине прибыль от замороженных в европейских странах активов россии, однако в самом ЕС до сих пор нет единства по поводу того, как их использовать.
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