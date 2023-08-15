Председатель правления Сенс Банка ушел в отставку — Finance.ua
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Председатель правления Сенс Банка ушел в отставку

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Председатель правления Сенс Банка ушел в отставку
Председатель правления Сенс Банка ушел в отставку
Председатель правления АО «Сенс Банк» Дмитрий Кузьмин подал в отставку.
Об этом сообщает пресс-служба Сенс Банка.
«Председатель правления, господин Дмитрий Кузьмин, подал в отставку по взаимному согласию по личным причинам. Наблюдательный совет принял его отставку», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что заместитель председателя правления Елена Зубченко была назначена временно исполняющей обязанности председателя правления для обеспечения бесперебойной работы банка.
Набсовет начнет процесс отбора и назначения нового постоянного председателя правления безотлагательно, заявляют в банке.

Справка Finance.ua:

  • 20 июля правление Национального банка приняло решение вывести с рынка системно важный банк АО «Сенс Банк» и обратилось с предложением в Кабинет Министров об участии государства в этой процедуре;
  • Кабинет Министров принял решение об участии государства в выводе с рынка АО «Сенс Банк». Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 июля заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного Акционерного общества «Сенс Банк», согласно которому банк переходит в собственность государства;
  • в НБУ 22 июля сообщили, что председателем правления АО «Сенс Банк» определен Дмитрий Кузьмин.
Подробно о том, что произошло, почему ребрендинг не помог и кто возглавит государственный «Сенс Банк», выясняли в статье.

Ребрендинг не спас: Сенс Банк переходит государству

По материалам:
Укрінформ
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