Председатель правления Сенс Банка ушел в отставку — Finance.ua

Председатель правления Сенс Банка ушел в отставку
Председатель правления АО «Сенс Банк» Дмитрий Кузьмин подал в отставку.
Об этом сообщает пресс-служба Сенс Банка.
«Председатель правления, господин Дмитрий Кузьмин, подал в отставку по взаимному согласию по личным причинам. Наблюдательный совет принял его отставку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заместитель председателя правления Елена Зубченко была назначена временно исполняющей обязанности председателя правления для обеспечения бесперебойной работы банка.
Набсовет начнет процесс отбора и назначения нового постоянного председателя правления безотлагательно, заявляют в банке.
Справка Finance.ua:
- 20 июля правление Национального банка приняло решение вывести с рынка системно важный банк АО «Сенс Банк» и обратилось с предложением в Кабинет Министров об участии государства в этой процедуре;
- Кабинет Министров принял решение об участии государства в выводе с рынка АО «Сенс Банк». Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 июля заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного Акционерного общества «Сенс Банк», согласно которому банк переходит в собственность государства;
- в НБУ 22 июля сообщили, что председателем правления АО «Сенс Банк» определен Дмитрий Кузьмин.
Подробно о том, что произошло, почему ребрендинг не помог и кто возглавит государственный «Сенс Банк», выясняли в статье.
Ребрендинг не спас: Сенс Банк переходит государству
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