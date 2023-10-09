Председатель правления «Нафтогаза» Чернышев пообещал, что Украина пройдет зиму за счет собственного газа — Finance.ua

Председатель правления «Нафтогаза» Чернышев пообещал, что Украина пройдет зиму за счет собственного газа Сегодня 19:43 — Энергетика

Председатель правления «Нафтогаза» Чернышев пообещал, что Украина пройдет зиму за счет собственного газа

Алексей Чернышев, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», отметил, что на сегодняшний день Нафтогаз накопил больший объем природного газа в подземных хранилищах, чем было запланировано правительством Украины.

Об этом он рассказал в эфире «Эспрессо».

«Должен всех успокоить, „Нафтогаз“ уже накопил достаточный объем природного газа. На сегодняшний день газа в наших подземных хранилищах 15,7 млрд кубометров. Этого абсолютно достаточно для того, чтобы пройти зиму. К тому же эта цифра больше объема, который был запланированный правительством Украины, а именно 14,7 млрд кубометров. Украина продолжает увеличивать собственную добычу. Эту зиму мы пройдем за счет украинского газа», — подчеркнул председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

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Алексей Чернышев отметил, что цена на газ меняться не будет в течение этой зимы, никаких повышений не планируется.

Напомним, ранее генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщал , что в новом отопительном сезоне украинцам стоит надеяться на отсутствие морозов, ведь именно погода будет влиять на то, будет ли свет в домах граждан.

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