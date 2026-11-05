Предприятия могут защищать не только собственные объекты: что изменилось для частной ПВО
Новые правила работы частной ПВО
- защита объектов других компаний: предприятия, уже присоединившиеся к проекту, смогут защищать не только собственные объекты, но и имущество других компаний на основании договора;
- передача средств ПВО: уполномоченные предприятия могут передавать друг другу средства противовоздушной обороны в пользование. Для этого необходимо совместное решение с командованием Воздушных Сил;
- новые критерии участия: в проект смогут присоединяться предприятия со статусом резидента Defence City и/или компании, которые Министерство обороны определило критически важные;
- использование самолетов: в состав групп противовоздушной обороны разрешили привлекать пилотируемые воздушные суда;
- применение дронов-перехватчиков: расширены возможности их использования, в частности, урегулировано применение боевых частей и электродетонаторов предприятиями;
- снижение возрастного порога: минимальный возраст участников групп частной ПВО уменьшили с 21 до 18 лет.
Цель проекта частной ПВО
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