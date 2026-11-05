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Предприятия могут защищать не только собственные объекты: что изменилось для частной ПВО

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МОГ
МОГ, novynarnia.com
Украинские предприятия могут привлекать частную противовоздушную оборону для защиты не только собственных объектов, но и имущества других компаний. Кабмин расширил возможности экспериментального проекта и изменил требования к его участникам.
Соответствующее решение, инициированное Министерством обороны Украины, правительство приняло на своем заседании. Изменения должны усилить защиту критической инфраструктуры на фоне увеличения воздушных атак со стороны россии.

Новые правила работы частной ПВО

Правительство утвердило шесть основных изменений в экспериментальном проекте:
  • защита объектов других компаний: предприятия, уже присоединившиеся к проекту, смогут защищать не только собственные объекты, но и имущество других компаний на основании договора;
  • передача средств ПВО: уполномоченные предприятия могут передавать друг другу средства противовоздушной обороны в пользование. Для этого необходимо совместное решение с командованием Воздушных Сил;
  • новые критерии участия: в проект смогут присоединяться предприятия со статусом резидента Defence City и/или компании, которые Министерство обороны определило критически важные;
  • использование самолетов: в состав групп противовоздушной обороны разрешили привлекать пилотируемые воздушные суда;
  • применение дронов-перехватчиков: расширены возможности их использования, в частности, урегулировано применение боевых частей и электродетонаторов предприятиями;
  • снижение возрастного порога: минимальный возраст участников групп частной ПВО уменьшили с 21 до 18 лет.
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При этом частная противовоздушная оборона по-прежнему будет работать под контролем военного командования и будет оставаться частью единой системы ПВО Вооруженных сил Украины.

Цель проекта частной ПВО

Экспериментальный проект реализуется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 ноября 2025 г. № 1506.
Он позволяет предприятиям дополнительно защищать работников, производственные мощности и энергетические объекты, регулярно стающие целями атак российских беспилотников.
Еще одна цель инициативы — оперативно увеличивать возможности противовоздушной обороны без дополнительной нагрузки на подразделения ПВО Сил обороны Украины.
По материалам:
Finance.ua
Миноборони
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