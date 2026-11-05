Предприятия могут защищать не только собственные объекты: что изменилось для частной ПВО

Украинские предприятия могут привлекать частную противовоздушную оборону для защиты не только собственных объектов, но и имущества других компаний. Кабмин расширил возможности экспериментального проекта и изменил требования к его участникам.

Соответствующее решение, инициированное Министерством обороны Украины , правительство приняло на своем заседании. Изменения должны усилить защиту критической инфраструктуры на фоне увеличения воздушных атак со стороны россии.

Новые правила работы частной ПВО

Правительство утвердило шесть основных изменений в экспериментальном проекте:

защита объектов других компаний: предприятия, уже присоединившиеся к проекту, смогут защищать не только собственные объекты, но и имущество других компаний на основании договора;

предприятия, уже присоединившиеся к проекту, смогут защищать не только собственные объекты, но и имущество других компаний на основании договора; передача средств ПВО: уполномоченные предприятия могут передавать друг другу средства противовоздушной обороны в пользование. Для этого необходимо совместное решение с командованием Воздушных Сил;

уполномоченные предприятия могут передавать друг другу средства противовоздушной обороны в пользование. Для этого необходимо совместное решение с командованием Воздушных Сил; новые критерии участия: в проект смогут присоединяться предприятия со статусом резидента Defence City и/или компании, которые Министерство обороны определило критически важные;

в проект смогут присоединяться предприятия со статусом резидента Defence City и/или компании, которые Министерство обороны определило критически важные; использование самолетов: в состав групп противовоздушной обороны разрешили привлекать пилотируемые воздушные суда;

в состав групп противовоздушной обороны разрешили привлекать пилотируемые воздушные суда; применение дронов-перехватчиков: расширены возможности их использования, в частности, урегулировано применение боевых частей и электродетонаторов предприятиями;

расширены возможности их использования, в частности, урегулировано применение боевых частей и электродетонаторов предприятиями; снижение возрастного порога: минимальный возраст участников групп частной ПВО уменьшили с 21 до 18 лет.

При этом частная противовоздушная оборона по-прежнему будет работать под контролем военного командования и будет оставаться частью единой системы ПВО Вооруженных сил Украины.

Цель проекта частной ПВО

Экспериментальный проект реализуется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 ноября 2025 г. № 1506.

Он позволяет предприятиям дополнительно защищать работников, производственные мощности и энергетические объекты, регулярно стающие целями атак российских беспилотников.