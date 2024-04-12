Предприятия на прифронтовых территориях могут освободить от местных налогов — Finance.ua

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Предприятия на прифронтовых территориях могут освободить от местных налогов

Казна и Политика
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Предприятия на прифронтовых территориях могут освободить от местных налогов
Предприятия на прифронтовых территориях могут освободить от местных налогов
На прифронтовых территориях местные власти смогут освобождать предприятия от местных налогов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Правительство приняло изменения в порядок, который определяет механизм предоставления дополнительных дотаций местным бюджетам», — говорится в сообщении.
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Как пояснили в министерстве, из-за постоянных обстрелов на прифронтовых территориях часто повреждается имущество предприятий, которые являются налогоплательщиками.

От каких налогов будет освобожден бизнес

Местные власти смогут освобождать в 2024 году бизнес от:
  • налога на землю;
  • налога на недвижимое имущество;
  • единого налога
Правительство будет компенсировать местным бюджетам недополученные средства из государственного бюджета.

Каких территорий касаются изменения

Речь идет о территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, согласно Перечню, утвержденному приказом Минреинтеграции.
Такое решение необходимо, в частности, для бизнеса Харьковщины, которая терпит значительный ущерб из-за беспорядочных обстрелов рф.
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Напомним, в марте бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности после пяти месяцев негативных ожиданий.
Улучшению настроений респондентов всех секторов способствовали наращивание морских и железнодорожных перевозок, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, низкие инфляционные ожидания и сезонное оживление деловой активности.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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