Предприятия на прифронтовых территориях могут освободить от местных налогов — Finance.ua

Предприятия на прифронтовых территориях могут освободить от местных налогов
На прифронтовых территориях местные власти смогут освобождать предприятия от местных налогов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Правительство приняло изменения в порядок, который определяет механизм предоставления дополнительных дотаций местным бюджетам», — говорится в сообщении.
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Как пояснили в министерстве, из-за постоянных обстрелов на прифронтовых территориях часто повреждается имущество предприятий, которые являются налогоплательщиками.
От каких налогов будет освобожден бизнес
Местные власти смогут освобождать в 2024 году бизнес от:
- налога на землю;
- налога на недвижимое имущество;
- единого налога
Правительство будет компенсировать местным бюджетам недополученные средства из государственного бюджета.
Каких территорий касаются изменения
Речь идет о территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, согласно Перечню, утвержденному приказом Минреинтеграции.
Такое решение необходимо, в частности, для бизнеса Харьковщины, которая терпит значительный ущерб из-за беспорядочных обстрелов рф.
Напомним, в марте бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности после пяти месяцев негативных ожиданий.
Улучшению настроений респондентов всех секторов способствовали наращивание морских и железнодорожных перевозок, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, низкие инфляционные ожидания и сезонное оживление деловой активности.
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