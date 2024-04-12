Предприятия на прифронтовых территориях могут освободить от местных налогов — Finance.ua

Предприятия на прифронтовых территориях могут освободить от местных налогов Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Предприятия на прифронтовых территориях могут освободить от местных налогов

На прифронтовых территориях местные власти смогут освобождать предприятия от местных налогов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Правительство приняло изменения в порядок, который определяет механизм предоставления дополнительных дотаций местным бюджетам», — говорится в сообщении.

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Как пояснили в министерстве, из-за постоянных обстрелов на прифронтовых территориях часто повреждается имущество предприятий, которые являются налогоплательщиками.

От каких налогов будет освобожден бизнес

Местные власти смогут освобождать в 2024 году бизнес от:

налога на землю;

налога на недвижимое имущество;

единого налога

Правительство будет компенсировать местным бюджетам недополученные средства из государственного бюджета.

Каких территорий касаются изменения

Речь идет о территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, согласно Перечню, утвержденному приказом Минреинтеграции.

Такое решение необходимо, в частности, для бизнеса Харьковщины, которая терпит значительный ущерб из-за беспорядочных обстрелов рф.

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Напомним, в марте бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности после пяти месяцев негативных ожиданий.

Улучшению настроений респондентов всех секторов способствовали наращивание морских и железнодорожных перевозок, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, низкие инфляционные ожидания и сезонное оживление деловой активности.

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