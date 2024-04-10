Какие бизнесы чаще всего допускают ошибки в финотчетности — Finance.ua

Какие бизнесы чаще всего допускают ошибки в финотчетности Сегодня 14:32

Какие бизнесы чаще всего допускают ошибки в финотчетности

Более 400 тыс. финансовых отчетностей подали компании в 2023 году, по данным Госстата. Из них 0,6% документов содержат ошибки. Опендатабот проанализировал, какие бизнесы чаще всего допускают ошибки в финотчетности, и обнаружил топ самых распространенных погрешностей.

Где подают отчетность? Почти половину финансовых отчетов украинский бизнес подал через программное обеспечение (ПО) MEDOC — 214 тыс. или 53,6%. На втором месте Кабинет налогоплательщика ГНА — почти 125 тыс. или 31,2%. Значительно меньшая часть выпала на сервисы Соната и Арт-Отчет Pro — всего 4,3% и 3% соответственно.

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Общее количество документов с ошибками составило 2,6 тыс. — это 0,6% от общего количества отчетов. Стоит отметить, что количество ошибок в разных сервисах также отличалось: например, в MEDOC и CABINET — 0,7% и 0,5% соответственно. А вот в FZ, которой воспользовалось лишь около 2 тысяч компаний, процент погрешностей выше — 3,9%.

Основной ошибкой является размещение отчета в гривнах, а не тысячах. Среди типов бизнеса на обслуживающие кооперативы приходится 23,5% общего количества таких ошибок — это абсолютный рекорд. Общества с ограниченной ответственностью (ООО) и профсоюзы являются лидерами среди неточностей с долями — 9,6% и 6,7% соответственно

Ошибки в финансовой отчетности пржде всего создают проблемы для самой компании — от внимания Налоговой до сложностей с привлечением дополнительного финансирования от банков. Опендатабот тщательно проверяет все отчеты, чтобы ошибки в декларациях не влияли на расчет трендов экономики или рейтингов.

Госстат регулярно публикует сданную отчетность — следовательно, допустивший ошибки бизнес может пересдать и обновить свои данные", — комментирует эксперт в сфере открытых данных, учредитель Опендатабота Алексей Иванкин.

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