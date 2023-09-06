Предприниматели в этом году получили уже 126 миллионов компенсаций за трудоустройство переселенцев — Finance.ua

Предприниматели в этом году получили уже 126 миллионов компенсаций за трудоустройство переселенцев Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Предприниматели в этом году получили уже 126 миллионов компенсаций за трудоустройство переселенцев

С начала 2023 года государство выплатило 126 млн грн компенсации предпринимателям, принявшим на работу внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Почти 6 тысяч предпринимателей получили от правительства компенсацию с начала года за трудоустройство 10 300 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны. Чтобы помочь переселенцам поскорее адаптироваться на новом месте, найти работу, чтобы обеспечить себя и свою семью, мы стимулируем бизнес брать таких работников. В общей сложности работодатели в этом году получили уже 126 млн грн компенсации за трудоустройство ВПЛ", — сообщила Бережная.

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Она напомнила, что программа финансового стимулирования предпринимателей, которые принимают на работу внутренних переселенцев, — лишь одна из комплекса мер правительства, направленных на поддержку отдельных категорий граждан и улучшение ситуации на рынке труда.

В частности, бизнес может получить компенсацию от государства за трудоустройство лиц с инвалидностью, людей предпенсионного возраста, участников боевых действий, молодежи, в том числе на первое рабочее место.

Кроме того, недавно была введена программа компенсации работодателям расходов на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I и II групп в размере до 100,5 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года. Цель программы — ускорить адаптацию людей, вынужденных переехать в более безопасные регионы, и повысить уровень занятости среди населения;

за каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 грн) в течение 2 месяцев;

В 2022 году программой воспользовались более 10 тысяч предпринимателей. Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 млн грн за то, что взяли на работу почти 18 тысяч внутренних переселенцев.

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