Помощь переселенцам: Минсоцполитики направило на выплаты 5,7 млрд гривен — Finance.ua

Помощь переселенцам: Минсоцполитики направило на выплаты 5,7 млрд гривен Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Помощь переселенцам: Минсоцполитики направило на выплаты 5,7 млрд гривен

Министерство социальной политики 15 августа направило 5,71 млрд гривен на выплату помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц. В общей сложности средства получат 2,5 млн человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Целью Минсоцполитики является обеспечение действенной поддержки и помощь в преодолении вызовов, вызванных войной, для внутренне перемещенных лиц. Одним из инструментов поддержки является помощь на проживание для ВПЛ. Это одна из крупнейших по размеру финансирования из государственного бюджета программ. На текущий год на нее предусмотрено в госбюджете 57 млрд грн», — говорится в сообщении.

Выплаты производятся по новым правилам

Недавно были введены два выплатных периода вместо трех, как это было раньше. Это означает, что Минсоцполитики перечисляет бюджетные средства для выплаты помощи на проживание для ВПЛ после 15 и 28 числа ежемесячно.

Также для всех внутренне перемещенных, получающих помощь с 1 августа 2023 г., она автоматически продлевается на 6 мес., до конца января 2024 г.

При этом выплаты будут прекращены гражданам, которые находились длительный период за границей: минимум месяц по состоянию на 15 июля и не вернулись в Украину на 1 августа 2023 г. (более 109 тыс. получателей, по данным Государственной пограничной службы Украины).

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«Такие шаги позволяют государству повысить целенаправленность использования бюджетных средств, направлять их без задержки именно тем, кто в этом нуждается», — объясняют в министерстве.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 14.08.2023 в Украине зарегистрировано почти 5 млн граждан, покинувших свое место жительства в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, после 24.02.2023 переместились 3,6 млн человек и до 1 млн из них уже переместились повторно;

наибольшее количество таких лиц зарегистрировано в Днепропетровской и Харьковской областях.

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