Правительство отсрочило нововведения о помощи ВПЛ — Finance.ua

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Правительство отсрочило нововведения о помощи ВПЛ

Казна и Политика
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Правительство отсрочило нововведения о помощи ВПЛ
Правительство отсрочило нововведения о помощи ВПЛ
Кабинет Министров отсрочил нововведения о назначении помощи ВПЛ на семью до 1 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что в середине июля правительство изменило правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.
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В частности, согласно этим изменениям, за оформлением помощи на проживание должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности.
«Эти нововведения должны были вступить в силу с 1 августа 2023 года и касались внутренних переселенцев, впервые обращающихся за помощью. Но правительство отсрочило введение в действие этого новшества до 1 ноября 2023 года», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, 11 июля правительство уточнило условия выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам, которые должны были заработать 1 августа.
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Для всех переселенцев, получавших помощь по состоянию на конец июля, автоматически продлили выплату пособия еще на шесть месяцев до конца января 2024 года.
Однако выплаты не будут получать те ВПЛ, которые находятся за границей более 30 дней без обоснованных причин, а также вернувшиеся на покинутое место жительства.
Также с 1 сентября должны прекратиться выплаты тем переселенцам, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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