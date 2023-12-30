Предприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5−7−9%: ТОП-10 банков — Finance.ua

Предприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5−7−9%: ТОП-10 банков Сегодня 12:30 — Кредит&Депозит

Предприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5−7−9%: ТОП-10 банков, Фото: freepik.com

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 78 303 кредита на общую сумму 263,1 млрд грн, из которых 53 013 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 114, 6 млрд гривен (по состоянию на 25.12.2023 г.).

Об этом сообщил Минфин.

За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 634 льготных кредита на общую сумму 3 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики — 465 кредитов на сумму 1,4 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» заключен 43 481 кредитный договор на общую сумму 173,5 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 32 537 кредитов на сумму 88 млрд грн), из которых:

— 12,01 млрд грн — на инвестиционные цели;

— 8,93 млрд грн — как антикризисные кредиты;

— 3,73 млрд грн — как рефинансирование ранее полученных кредитов;

— 36,29 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

— 58,28 млрд грн — на антивоенные цели.

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Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее все аспекты деятельности Фонда.

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По Государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками. Государство продолжает производить все необходимые компенсационные выплаты в пользу бизнеса по заключенным кредитным договорам в рамках Программы.

С условиями участия в программах и перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться по ссылке

Напомним, что для оптимизации Государственных программ «Доступные кредиты 5−7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5−7-9%» в условиях военного положения Правительство приняло постановление от 14 марта 2023 г. № 229 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о предоставлении финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства».

Также недавно состоялся официальный запуск программы « Доступный факторинг » — нового финансового инструмента в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» для обеспечения микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) оборотным капиталом.

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