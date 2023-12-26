Изменения в программе «єОселя»: Кабмин расширяет льготную ипотеку на частные дома и таунхаусы — Finance.ua

Изменения в программе «єОселя»: Кабмин расширяет льготную ипотеку на частные дома и таунхаусы Сегодня 09:01 — Кредит&Депозит

Изменения в программе «єОселя»: Кабмин расширяет льготную ипотеку на частные дома и таунхаусы

Правительство внесло изменения в программу предоставления льготных ипотечных кредитов «єОселя». Украинцы смогут покупать не только квартиры, но жилые дома.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«С начала действия программы кредиты на приобретение жилья взяли уже около 6000 украинских семей. Чтобы сделать условия предоставления льготных ипотечных кредитов еще более приемлемыми для заемщиков, Минэкономики разработало соответствующие изменения, расширив возможности кредитования объектов недвижимости», — заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Что меняется

Заемщики смогут покупать не только квартиры в многоквартирных домах, но и частные дома или таунхаусы после ввода их в эксплуатацию, но не старше трех лет. При покупке жилых домов исключением будут дачные и садовые дома или дома, построенные на участках, отличных от земель жилой и общественной застройки.

Также была увеличена предельная норма предоставления кредита по программе «єОселя» при покупке домов. Нормативная площадь жилого дома, предоставляемая для семьи из одного человека (одинокое лицо), составит не более 62,5 кв. метра общей площади и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи. То есть семья из трех человек сможет получить кредит на покупку дома площадью до 104,5 кв. метров.

Кроме того, была приведена к реалиям рынка предельная стоимость квадратного метра в том или ином населенном пункте.

Так, уменьшена предельная стоимость жилья для городов Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков. Коэффициент отношения к опосредованной стоимости строительства одного квадратного метра изменен с 2,5 до 2. В то же время был увеличен с 1 до 1,7 коэффициент для населенных пунктов, имеющих население менее 100 тысяч. Это увеличивает социальную направленность программы.

Еще одно изменение касается ветеранов, погибших и тех, кто получил инвалидность в результате войны, а также членов их семей. Для этих категорий будет действовать разрешение на приобретение квартиры в многоквартирном доме, принятом в эксплуатацию раньше, чем за 10 лет до даты заключения договора, если такой объект недвижимости расположен в Киеве или в областном центре, и без ограничений по дате эксплуатации в других населённых пунктах.

Страхование жилья

Правительственное постановление уточняет понятие «военные риски», предусматривает возможности страхования жилья по цене приобретения и вводит ограничение возможности повторного участия граждан в программе «єОселя».

Читайте также В Минэкономики рассказали о планах относительно программы «єОселя»

Также постановление вносит изменения по установлению возможности оплаты получателем компенсации разницы, превышающей размер денежной суммы, указанной в жилищном сертификате, за свой счет или за счет кредитных средств. Этот механизм будет применяться в случае, когда жилье будет покупаться с использованием жилищного сертификата по программе «єВідновлення».

Справка Finance.ua:

воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия;

для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%;

банками-партнерами «єОселі» являются Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank.

Изменения в программе «єОселя»: кто и какое жилье может приобрести 🏠

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.