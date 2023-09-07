В Минэкономики рассказали о планах относительно программы «єОселя» — Finance.ua

В Минэкономики рассказали о планах относительно программы «єОселя» Сегодня 15:17 — Кредит&Депозит

В Минэкономики рассказали о планах относительно программы «єОселя»

С начала действия программы льготного ипотечного кредитования «єОселя» уже выдано более 2900 кредитов. А до конца года планируется довести этот показатель до 10 тысяч выданных кредитов.

Об этом рассказала заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун в прямом эфире Национального телемарафона.

«У нас в планах на этот год выдать 10 тысяч льготных кредитов в рамках программы „єОселя“, и мы уверенно движемся к этой цели. По последним данным банками было выдано уже более 2900 льготных кредитов на 4,1 миллиарда гривен», — рассказала Надежда Бигун.

По ее словам, около 75% общего количества кредитов получают военнослужащие и силовики, 13% - педагоги и ученые и еще 10% - это медики.

«Приблизительно месяц назад мы внесли изменения в программу „єОселя“. Поэтому сейчас не только льготные категории могут получать кредитование, но и другие граждане, у которых нет собственного жилья. Если для льготных категорий ставка кредитования составляет 3%, то для всех остальных — 7% годовых. Около 50 таких кредитов уже было выдано за этот месяц. Я думаю, что их количество будет расти», — продолжила Надежда Бигун.

Массовое кредитование ориентировано на относительно новые квартиры. То есть это должна быть либо новостройка, либо дом построен не позднее, чем три года назад. Такое условие будет стимулировать как строительную отрасль, так и восстановление экономики в целом.

Программа «єОселя» работает по всей Украине, и правительство сейчас активно общается с руководителями регионов и руководителями общин о том, чтобы они начинали внедрять программы софинансирования льготного ипотечного кредитования — когда часть процентной ставки платит гражданин, а часть может покрываться за счет бюджета общины.

«Мы видим, что есть заинтересованность в некоторых общинах в том, чтобы помогать своим медикам или учителям покрывать часть процентной ставки. Возможно, где-нибудь даже будут покрывать первый взнос. Сейчас мы находимся на этапе формирования программ софинансирования. Я уверена, что именно те общины, которые введут совместную с правительством программу, будут лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в их регионах», — подчеркнула Бигун.

В то же время покупка жилья семьями военных будет иметь положительный психологический эффект.

«Когда наши люди понимают, что военные берут кредиты на приобретение жилья в каком-нибудь населенном пункте, а сейчас программа работает в том числе и на деоккупированных территориях, то для граждан это станет мощным сигналом, что можно начинать планировать свою жизнь именно в этом населенном пункте. Мы надеемся на синергетический эффект от этой программы, который будет иметь позитив как для местных общин, так и для экономики в целом», — подытожила Надежда Бигун.

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