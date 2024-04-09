Предоставители соцуслуг смогут арендовать государственную недвижимость на льготных условиях — Finance.ua

Предоставители соцуслуг смогут арендовать государственную недвижимость на льготных условиях Сегодня 14:34 — Личные финансы

Предоставители соцуслуг смогут арендовать государственную недвижимость на льготных условиях

Правительство упростило условия аренды государственного имущества для предоставления социальных услуг всех форм собственности.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

«Кабинет Министров поддержал инициативу ФГИУ, которая облегчит аренду государственной недвижимости для предоставления социальных услуг. Теперь организации всех форм собственности, которые занимаются предоставлением социальных услуг, смогут без проведения аукциона арендовать у государства имущество», — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление № 381 Кабинет Министров принял во время заседания 2 апреля 2024 года.

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Кроме того, постановлением установлено, что для арендодателя теперь необходимо подавать только заявление и копию документа, подтверждающего статус заявителя как предоставителя социальных услуг.

Также для всех поставщиков социальных услуг установлена ​​единая льготная арендная ставка в 1%.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества Украины с начала 2024 года привлек в государственный бюджет более 200 млн грн от аренды находящихся в его управлении активов.

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