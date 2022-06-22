Предложение квартир под аренду в Киеве продолжает расти — Finance.ua

Предложение квартир под аренду в Киеве продолжает расти

Сегодня 16:01 — Личные финансы

За май в категории «Долгосрочная аренда квартир» на сайте OLX было размещено 54,8 тысяч предложений по аренде квартир, что в полтора раза больше, чем в апреле.

Об этом говорится в пресс-релизе OLX.

В июне количество объявлений остается высоким: с 1 по 20 июня на OLX разместили 53,3 тыс. объявлений по долгосрочной аренде.

Больше всего объявлений об аренде квартир в Печерском районе — 9,4 тыс., далее Дарницкий и Шевченковский районы с 7,6 и 6,4 тысяч объявлений соответственно. В апреле лидером по количеству предложений долгосрочной аренды был Дарницкий район.

Бессменным лидером остаются однушки — 49% от всех объявлений за июнь.

Что с ценами? Цена на аренду недвижимости остается стабильной:

найти однокомнатную в столице можно за 7870 грн,

двухкомнатную — за 10 598 грн,

трехкомнатную — за 15 985 грн.

Аналогичные цены были и в апреле. Деснянский район — самый бюджетный вариант для аренды квартир любой комнатности.

Справка Finance.ua:

за время полномасштабной войны в Украине медианная цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Киева выросла с $1501 до $1548. При этом спрос на квартиры упал вдвое, цена не отражает рыночную стоимость жилья, пишет портал поиска недвижимости;

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