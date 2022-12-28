Прецедент мирового масштаба: в чем проблема с конфискацией российских активов в пользу Украины — Finance.ua

Прецедент мирового масштаба: в чем проблема с конфискацией российских активов в пользу Украины Сегодня 15:13 — Казна и Политика

На сегодняшний день в разных уголках мира заморожены российские активы, как частные, так и государственные на минимум $300 млрд, однако вопрос с их конфискацией в пользу Украины до сих пор не решен.

Министр финансов Сергей Марченко в интервью «РБК-Украина» отмечает, что ключевая преграда — отсутствие механизма, который позволил бы это сделать без согласия собственников этих активов.

Говоря о российских золотовалютных резервах, глава Минфина ожидает, что процесс затянется надолго. Несмотря на то, что возможные решения уже есть, он выразил сомнение в том, что «этот путь уже четко выкристаллизован и понятен всем субъектам».

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«Конфискация активов в пользу Украины — прецедент мирового масштаба. Поэтому страны, которые должны принять такие решения, пока не готовы на этот шаг. О замораживании активов идет речь; о том, что это справедливо, что Украина может и должна претендовать на эти активы, идет речь; потери экономики Украины высчитываются, есть соответствующие отчеты — об этом также идет речь. Но пока нет юридически четко сформированного механизма, каким образом эти средства должны быть изъяты в пользу Украины без согласия их владельца», — пояснил он.

Сейчас в Украине над этим вопросом одновременно работает несколько групп, в том числе и юридическая группа, сформированная в Офисе президента.

Марченко настроен оптимистично, он убежден, что, наконец, верный путь будет найден и Украина получит возможность «воспользоваться этими средствами в любом формате в пользу государства Украина».

Напомним, в сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценивал объемы замороженных российских активов в размере от $300 до $500 млрд. Сюда входят деньги, недвижимость, другое имущество, а также золотовалютные резервы Банка россии за рубежом.

В ноябре издание Politico со ссылкой на внутренний документ ЕК писало, что ЕС заморозил активов рф на 68 млрд евро, при этом львиная доля в 50 млрд евро приходится на Бельгию. В то же время сколько точно золотовалютных резервов россии в ЕС заморожено, в ЕК сказать не могут. В документ приводится ориентировочная сумма в 33,8 млрд евро (рядом стоит отметка «в процессе оценки, поэтому не для цитирования»).

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