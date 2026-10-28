Правительство разрешило пострадавшему бизнесу арендовать государственное имущество без аукциона

Кабинет Министров упростил правила аренды государственного и коммунального имущества для предприятий, пострадавших в результате российской агрессии, а также для компаний и учреждений, обеспечивающих работу цифровой инфраструктуры.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, предприятия, пострадавшие из-за российской агрессии, смогут арендовать государственные и коммунальные помещения без аукциона. Так бизнес будет быстрее находить новые площади и возобновлять работу.

Как упростят аренду для цифровой инфраструктуры

«россия системно бьет по нашей цифровой инфраструктуре, в частности, по дата-центрам. Правительство принимает меры, чтобы защитить государственные информационные ресурсы и обеспечить бесперебойную работу электронных сервисов», — подчеркнул глава правительства.

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Корецкий сообщил, что поставщики облачных услуг и услуг дата-центров, государственные органы и органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия и учреждения смогут арендовать помещения без аукциона, чтобы оперативно размещать или релоцировать оборудование.