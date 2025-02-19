Правоохранители пришли с обысками в «Киевавтодор»: причина — Finance.ua

Правоохранители пришли с обысками в «Киевавтодор»: причина
19 февраля в помещении коммунальной корпорации «Киевавтодор» следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве проводят обыски.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Как отмечают в «Киевавтодоре», обыски проводятся на основании определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства по возможному присвоению бюджетных средств, выделенных на услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки.
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» отмечает, что тендеры на эти услуги были выполнены по процедуре официальных публичных закупок.
Работники корпорации способствуют следствию и предоставляют все запрашиваемые документы, необходимые для всестороннего и полного расследования. Со своей стороны рассчитывают на объективное и беспристрастное следствие.
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