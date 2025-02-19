Правоохранители пришли с обысками в «Киевавтодор»: причина — Finance.ua
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Правоохранители пришли с обысками в «Киевавтодор»: причина

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19 февраля в помещении коммунальной корпорации «Киевавтодор» следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве проводят обыски.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Как отмечают в «Киевавтодоре», обыски проводятся на основании определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства по возможному присвоению бюджетных средств, выделенных на услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки.
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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» отмечает, что тендеры на эти услуги были выполнены по процедуре официальных публичных закупок.
Работники корпорации способствуют следствию и предоставляют все запрашиваемые документы, необходимые для всестороннего и полного расследования. Со своей стороны рассчитывают на объективное и беспристрастное следствие.
По материалам:
Finance.ua
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