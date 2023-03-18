Правоохранительные органы Индии арестовали более $115 млн в крипте — Finance.ua

Правоохранительные органы Индии арестовали более $115 млн в крипте
Финансовая разведка Индии заморозила более $115 млн в криптовалюте по делу об отмывании денег через несколько проектов.
Пять человек были арестованы в рамках расследования, однако их имена и должности не раскрывают. О каких именно случаях идет речь, информация не уточняется.
Как пишет TechCrunch, в своем анонсе финразведка отметила, что в прошлом вела расследование против местной криптобиржи WazirX. Однако остается непонятным, фигурирует ли биржа в текущих разбирательствах.
Ранее в августе 2022 года СМИ сообщили, что через криптобиржу WazirX злоумышленники могли отмыть около $350 млн. Позже власти арестовали миллионы долларов на счетах WazirX, сославшись на нарушение валютного режима.
В декабре 2022 года власти Индии заявили о намерении усилить регулирование криптовалют в качестве способа борьбы с отмыванием денег.
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