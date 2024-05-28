Правительство зарегистрировало в Раде законопроект об уменьшении регуляторной нагрузки на бизнес — Finance.ua

Правительство зарегистрировало в Раде законопроект об уменьшении регуляторной нагрузки на бизнес
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уменьшении нагрузки на бизнес» (№ 11 298).
Об этом в телеграме сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Законопроект разработан в рамках ускоренного пересмотра инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности с целью очистки регуляторного поля от излишней нагрузки на бизнес», — пояснил Мельничук.
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В частности, предлагается отменить полномочия органов местного самоуправления давать разрешения на строительство мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры, а также принимать такие объекты в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции.
Кроме того, предлагается отменить полномочия Госрыбагентства по согласованию строительства или любых других работ на территории и акватории, отведенных порту.
Напомним, законопроект был одобрен Кабинетом Министров на заседании 24 мая 2024 года.
С января 2024 года, когда в Украине была создана Межведомственная рабочая группа по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности, отменено уже более 100 устаревших инструментов.
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