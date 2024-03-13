Правительство запретило нецелевое использование земель под Каховским водохранилищем — Finance.ua
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Правительство запретило нецелевое использование земель под Каховским водохранилищем

Казна и Политика
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Правительство запретило нецелевое использование земель под Каховским водохранилищем
Правительство запретило нецелевое использование земель под Каховским водохранилищем
Кабинет Министров запретил использовать территорию Каховского водохранилища для целей, которые не связаны с его восстановлением и строительством гидротехнических сооружений.
Об этом в Телеграме сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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«Запрещено, с целью предотвращения нецелевого использования земель, которые занимало Каховское водохранилище, и создания условий для последующего восстановления Каховского водохранилища, которое временно сработано в результате вооруженной агрессии рф против Украины, на период военного положения и в течение пяти лет после его прекращения или отмены формирования, передачу в собственность или использование и изменение целевого назначения земельных участков на землях, которые занимало Каховское водохранилище, кроме передачи в пользование, изменения целевого назначения земельных участков с целью дальнейшего восстановления Каховского водохранилища и строительства гидротехнических сооружений», — говорится в сообщении.
Госгеокадастру поручено обеспечить создание и отражение на картографической основе Госземкадастра в виде информационного слоя сведений о землях, которые занимало Каховское водохранилище.
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Как сообщалось, Кабинет Министров 6 октября одобрил законопроект о безотлагательных мерах по предупреждению нецелевого использования земель Каховского водохранилища. Документ устанавливает на 15 лет запрет на пользование, передачу в собственность и изменение целевого назначения соответствующих земель и внесение соответствующих ограничений в Госземкадастр.
По материалам:
Укрінформ
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