Укргидроэнерго готовит судебные иски против россии за Каховскую ГЭС и атаки на инфраструктуру — Finance.ua
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Укргидроэнерго готовит судебные иски против россии за Каховскую ГЭС и атаки на инфраструктуру

Казна и Политика
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Укргидроэнерго готовит судебные иски против россии за Каховскую ГЭС и атаки на инфраструктуру
Укргидроэнерго готовит судебные иски против россии за Каховскую ГЭС и атаки на инфраструктуру
ЧАО «Укргидроэнерго» готовит судебные иски против россии относительно привлечения к ответственности агрессора за нанесенный ущерб.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Общество начало работу с двумя юридическими компаниями для разработки высокоуровневой стратегии судебных исков и арбитража с целью привлечения к ответственности российской федерации за целенаправленные атаки на инфраструктуру и активы компании, включая уничтожение Каховской ГЭС, а также возмещение нанесенного ущерба», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что юридические компании согласились предоставить 375 часов юридической работы бесплатно.
Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения россия более 50 раз атаковала объекты Укргидроэнерго. Кроме того, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что повлекло за собой затопление на Херсонщине и лишило источника пресной воды ряд южных областей Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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