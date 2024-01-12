Укргидроэнерго готовит судебные иски против россии за Каховскую ГЭС и атаки на инфраструктуру — Finance.ua

Укргидроэнерго готовит судебные иски против россии за Каховскую ГЭС и атаки на инфраструктуру Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Укргидроэнерго готовит судебные иски против россии за Каховскую ГЭС и атаки на инфраструктуру

ЧАО «Укргидроэнерго» готовит судебные иски против россии относительно привлечения к ответственности агрессора за нанесенный ущерб.

«Общество начало работу с двумя юридическими компаниями для разработки высокоуровневой стратегии судебных исков и арбитража с целью привлечения к ответственности российской федерации за целенаправленные атаки на инфраструктуру и активы компании, включая уничтожение Каховской ГЭС, а также возмещение нанесенного ущерба», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что юридические компании согласились предоставить 375 часов юридической работы бесплатно.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения россия более 50 раз атаковала объекты Укргидроэнерго. Кроме того, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что повлекло за собой затопление на Херсонщине и лишило источника пресной воды ряд южных областей Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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