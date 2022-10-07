Правительство Японии приняло решение о дополнительных санкциях в отношении россии — Finance.ua

Правительство Японии приняло решение о дополнительных санкциях в отношении россии Сегодня 16:14 — Мир

Заместитель главного секретаря Кабинета министров Японии Сейджи Кихара, Фото: Getty Images

Кабинет Министров Японии принял решение ввести новые санкции против россии в связи с решением Москвы в одностороннем порядке аннексировать четыре области Украины: Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую.

Об этом сообщил заместитель главного секретаря Кабинета Министров Японии Сейжди Кихара, передает NHK World Japan.

Он заявил, что действия, которые россия называет «референдумами» и «инкорпорацией», нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины и являются нарушением международного права.

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Кихара сказал, что Япония решительно осуждает эти действия, добавив, что его страна не может потакать попыткам россии в одностороннем порядке изменить статус-кво.

Кихара заверил, что Япония продолжит сотрудничество с другими членами G7 по продвижению жестких санкций против россии.

В новый санкционный список Японии будет включен 81 человек и девять организаций. Сюда войдут пророссийские сепаратисты на востоке и юге Украины и высокопоставленные члены правительства и организации, связанные с военными. Их активы заморозят.

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