ЕС утвердил восьмой пакет санкций против россии — Finance.ua

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ЕС утвердил восьмой пакет санкций против россии

Казна и Политика
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ЕС утвердил восьмой пакет санкций против россии
ЕС утвердил восьмой пакет санкций против россии
Совет Евросоюза в четверг утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против россии в ответ на незаконную аннексию украинских территорий.
Согласованный пакет вводит в законодательство ЕС основу для установления верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и последующих ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Согласно санкциям, будет запрещено осуществлять морские перевозки и оказывать техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь, связанные с морскими перевозками в третьи страны сырой нефти (с декабря 2022 года) или нефтепродукты, которые происходят (с февраля 2023 года) или экспортируются из россии. Предоставлять транспортные и указанные услуги можно будет, если нефть или нефтепродукты закупаются по установленному предельному уровню цен или дешевле.
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Кроме того, накладываются дополнительные ограничения на импорт на древесную массу и бумагу, сигареты, пластмассу и косметику, а также на элементы, используемые в ювелирной промышленности, такие как камни и драгоценные металлы, которые в общем приносят россии значительные доходы.
Продажа, передача поставок или экспорт дополнительных товаров, используемых в авиационной отрасли, также будут ограничены.
Кроме того, пакет, согласованный в четверг, также включает в себя наложение санкций на физических и юридических лиц, причастных к организации незаконных «референдумов», представителей оборонного сектора и лиц, распространяющих дезинформацию о войне.
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Совет ЕС также решил расширить критерии для включения в санкционные списки, чтобы включить возможность наказывать тех, кто способствует обходу санкций ЕС.
Решением Совета ЕС также расширен перечень предметов ограниченного использования, которые могут способствовать военно-техническому совершенствованию россии или развитию ее сектора обороны и безопасности. Список теперь будет включать определенные электронные компоненты, дополнительные химические вещества и товары, которые могут быть использованы для смертной казни, пыток или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.
Совет ЕС вводит запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт гражданского огнестрельного оружия и его основных компонентов и боеприпасов к нему, военной техники, военизированной техники и запасных частей.
Решение вводит запрет гражданам ЕС занимать какие-либо должности в органах управления некоторых российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, организаций или органов.
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Санкции также предусматривают ограничения криптоактивов, предоставление архитектурных и инженерных услуг, а также консультационных услуг в области информационных технологий и юридических консультаций в россии.
Совет также решил, что отныне географический охват ограничений, введенных 23 февраля, включающих, в частности, запрет на ввоз товаров из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, будет распространен также на неподконтрольные украинскому правительству территории Запорожской и Херсонской областей.
Отмечается, что соответствующие правовые акты в скором времени будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и санкции вступят в силу.
На прошлой неделе Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против россии из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях.
В среду послы ЕС достигли политической договоренности по поводу новых санкций против россии в ответ на незаконную аннексию украинских территорий россией.
Между тем Венгрия заявила, что добилась, чтобы ограничения цены на российскую нефть не применялись к трубопроводным поставкам и в экстренных случаях — к морским поставкам, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового санкционного пакета ЕС против россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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