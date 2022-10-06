СМИ раскрыли, какие страны ЕС блокировали новые санкции против россии — Finance.ua
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СМИ раскрыли, какие страны ЕС блокировали новые санкции против россии

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Несколько стран Европейского союза, кроме Венгрии, блокировали восьмой пакет санкций против россии.
Об этом заявил журналист Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Он отметил, что обычно в блокировании новых санкций против рф обвиняют Венгрию.
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Однако на этот раз на ее сторону стали несколько других стран. По его словам, речь идет о Кипре, Мальте, Бельгии и Греции.
«Будапешт действительно учится у лучших в Брюсселе», — подчеркнул журналист.
Напомним, вчера страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против россии.

Справка Finance.ua:

  • Послы ЕС достигли политической договоренности по поводу новых санкций против россии в ответ на незаконную аннексию украинских территорий россией. Главным элементом санкций является запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны по ценам, превышающим верхний предел цены на нефть.
  • Теперь запущена письменная процедура принятия, а санкции вступают в силу после публикации в официальном вестнике ЕС.
В восьмой пакет санкций вошли:
  • запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны по ценам, превышающим верхнюю границу цены на нефть, и запрет на связанные с этим услуги;
  • расширенный запрет на импорт товаров — металлопродукции, древесной массы, бумаги, машин и приборов, химикатов, пластика, сигарет и т.п.;
  • запрет на оказание ІТ, инжиниринговых и юридических услуг российским субъектам, дальнейший запрет на экспорт технологий;
  • расширение режима санкций на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, новые критерии обхода санкций и новые списки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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